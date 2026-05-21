Confirmado por el Gobierno: las personas mayores de 65 años podrán comprar las entradas de cine a 2 euros los martes

El cine se ha convertido en una de las actividades de ocio más populares en el país. Para revitalizar las salas, hacerlas más accesibles y favorecer la proliferación de la cultura, el Gobierno de España ha confirmado que mantendrá el programa de beneficios para los más mayores.

Esta semana, el Ministerio de Cultura ha confirmado la continuidad del programa Cine Sénior, una iniciativa que permite a las personas mayores de 65 años acudir al cine todos los martes por solo 2 euros.

Tal y como ha anunciado el Ejecutivo, la nueva convocatoria estará vigente entre julio de 2026 y junio de 2027 y contará con un presupuesto de 11,5 millones de euros destinados a subvencionar a las salas adheridas en toda España.

La medida forma parte de la estrategia del Gobierno para facilitar el acceso a la cultura y apoyar a la industria cinematográfica.

El programa, impulsado por el Gobierno desde 2023, alcanzará así su cuarta edición tras el éxito registrado en años anteriores.

Hasta junio de este año continúa activa la tercera convocatoria, que ya ha superado los 1,57 millones de espectadores sénior en sus primeras 28 semanas, consolidándose como una de las iniciativas culturales con mayor acogida entre las personas mayores.

El aumento de la participación llevó incluso al Ejecutivo a ampliar recientemente la financiación para garantizar la continuidad del plan. En este sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que el objetivo de Cine Sénior es doble.

Por un lado, busca" fomentar el envejecimiento activo y facilitar el acceso de las personas mayores a la cultura"; por otro, respaldar a las salas de cine y a un sector cultural considerado "clave para la vida social y económica" de muchas ciudades.

Además, el Ministerio de Cultura subraya que esta iniciativa "reafirma el compromiso del Gobierno con una cultura accesible, cercana y entendida como un derecho de la ciudadanía".

Las entradas pueden adquirirse tanto en taquilla como por medios electrónicos en los cines adheridos al programa.

Cines en Valencia

En este enlace pueden consultarse los cines de Valencia adheridos al programa Cine Sénior, siendo la provincia de la Comunitat con mayor número de espacios para disfrutar del programa.

No obstante, en la autonomía hay varias opciones en las diferentes provincias para que mayores de 65 años puedan acudir al cine por 2 euros los martes.