Más de un centenar de directores de centros valencianos firman su dimisión en apoyo a la huelga docente

Más de un centenar de equipos directivos de 300 centros educativos de toda la Comunitat Valenciana han firmado ya su escrito de dimisión en apoyo a la huelga indefinida de docentes.

Sin embargo, pese a que tenían previsto presentarlas este jueves, no han podido hacerlo en el registro de Les Corts, por lo que esperan hacerlo próximamente en la Conselleria de Educación.

Así lo ha explicado Jaume Olmos, director del CRA Benavites-Quart de les Valls, que ha participado en la concentración convocada por los sindicatos de docentes, donde ha mostrado su escrito de dimisión y ha señalado que toman la decisión "por dignidad", "por coherencia" y "con la cabeza bien alta".

A su juicio, hay motivos "más que de sobra" para que Educación continúe negociando con los sindicatos, porque los equipos directivos no quieren "continuar tapando agujeros que está dejando" la Conselleria y "son muchas las carencias" en cuanto a infraestructuras, personal y alumnado.

Ha explicado que durante esta mañana se siguen celebrando claustros, pero ya hay 100 equipos directivos que han tomado la decisión de dimitir, lo que implica "más de 400 cargos" y que hay "más de 3.500 maestros" y de "44.000 familias que han apoyado estas dimisiones".

"Esto no va de color político, somos maestros de a pie que estamos defendiendo la escuela día a día, que estamos intentando dar lo mejor para nuestros alumnos", ha asegurado este director.

Olmos y otros componentes de equipos directivos han entrado en Les Corts mientras seguía la concentración para entregar en el registro la caja con los escritos de dimisión recogidos hasta el momento -algunos se las han dado allí mismo-, pero les han explicado que allí no podían hacerlo porque no iban dirigidos a la Mesa del Parlamento valenciano.

El director de colegio rural agrupado de Benavites ha explicado que la intención ahora es presentarlas en la Conselleria de Educación, pero como quieren ir acompañados de compañeros de claustro necesitan un permiso de concentración, por lo que previsiblemente lo harán el próximo lunes si se convoca ese día la mesa para retomar las negociaciones.

"Diálogo va a haber"

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido a la salida de Les Corts una conversación con representantes de las direcciones de centros y de familias a quienes ha asegurado que hay voluntad de llegar a "un entendimiento" y que "para dialogar no hay ultimátum".

Además, ha recalcado que tiene cuantificada económicamente la propuesta de mejoras que la Conselleria de Educación ha realizado a los sindicatos convocantes de la huelga indefinida y se ha comprometido a que "si se firma, se cumple".

El jefe del Consell, a su salida del parlamento valenciano tras la sesión de control de este jueves, se ha quedado algo más de diez minutos hablando con tres representantes de la comunidad educativa.

Al respecto, Olmos ha explicado a Pérez Llorca que solo querían entregarle personalmente la renuncia a la consellera de Educación y exponerse sus motivos.

Ha rogado al president que si tienen "alguna duda", se la pregunten porque son estos profesionales quienes conocen la realidad de los centros y sus necesidades.

Llorca, por su parte, ha recordado las múltiples reuniones de Ortí con los sindicatos y ha resaltado que él "siempre dice lo mismo: que hay que hablar y hay que entenderse".

Cuando el director le ha comentado que no pueden aceptar ultimátums, el 'president' ha asegurado: "No hay ningún ultimátum, para dialogar no hay ultimátum" y ha considerado que "lo ideal" es sentarse e ir acordando punto por punto.

"Diálogo va a haber", ha aseverado el president, quien ha añadido que hablarán "todo lo que haga falta" y ha defendido que hoy no ha habido reunión negociadora porque había sesión de control en Les Corts y el Consell tiene que cumplir sus "agendas", pero ha augurado que "la semana que viene" se retomará la negociación.