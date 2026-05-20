El PP alarga la negociación con el PSOE para los presupuestos de la Diputación con Vox en la ecuación

La estrategia del PSPV de la semana pasada de rebajar las pretensiones del PP para aprobar unos nuevos Presupuestos de la Diputación de Valencia ha continuado en esta con mayor concreción.

Los socialistas han optado por una estrategia clara: presentar una propuesta alternativa de máximos después de que los populares les trasladaran la suya; y dejar la pelota en el tejado del presidente de la corporación, Vicente Mompó, para que elija entre ellos y Vox.

Así que, al igual que hace pocos días, el grado de optimismo sobre un pacto depende de a qué parte se pregunte. El PSPV enfría el acuerdo, pero el PP todavía tiene esperanzas de éxito en un logro que ayudaría a Mompó a reforzar su perfil propio y centrado con un pacto transversal que suponga desmarcarse de Vox.

Máxime cuando los movimientos y comentarios sobre las aspiraciones políticas del presidente de la Diputación para asomar como alternativa al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no cesan.

De manera que los presupuestos no son sólo los presupuestos. Tienen su trasfondo político y su estrategia, más allá de que, en realidad, lo que más importa a los alcaldes es si reciben o no unas cantidades económicas importantes para inversiones en sus municipios en el año previo a las elecciones.

Lo que sí parece más claro es que la voluntad del presidente de la Diputación de aprobar las cuentas este mes de mayo no será posible. Las conversaciones con el PSPV seguirán estas semanas y el nuevo plazo que se dan es un pleno a mediados de junio. Fuentes de la corporación aseguran que será el límite.

La propuesta alternativa de los socialistas llegó este martes por parte del portavoz en la corporación, Carlos Fernández Bielsa, de la mano de la dirección del partido. Contempla 250 millones de euros en inversiones con un fondo de cooperación extraordinario de 120 millones; 41 millones para municipios afectados por la dana; 44 para infraestructuras y desarrollo; y 14 para el tejido social y el comercio local.

Sigue la negociación

Se trata, desde luego, de unas cantidades que no son fácilmente asumibles para el PP. A ello añade el PSPV cuestiones puramente políticas rechazadas por los populares con anterioridad, como la convocatoria de un pleno sobre el estado de la provincia, la elaboración de un plan estratégico provincial y la creación de un Consell de Estrategia Territorial y Desarrollo Socioeconómico.

La condición global es, igualmente, que los populares excluyan a Vox de cualquier negociación presupuestaria "por una obligación ética".

El PP sigue en cualquier caso abierto a negociar. En el pleno de este martes quisieron hacer un gesto con el PSPV con la aprobación de 5 millones para los municipios de más de 50.000 habitantes, entre ellos Gandia, Paterna o Sagunto (gobernados por los socialistas). Era una petición de estos últimos que quedó desbloqueada.

¿Y qué dice Vox? Que pese a no formar parte del gobierno provincial, dejan la puerta abierta a un posible acuerdo de presupuestos "siempre y cuando se atienda" a sus peticiones.