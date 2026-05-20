Jardín de esculturas, plaza central con un lago y bosque en el circuito de la F1: así será el nuevo gran parque de Valencia

El nuevo gran parque de Valencia, que conectará la ciudad con el mar, sustituirá el circuito de la Fórmula 1, actualmente en estado de abandono, por una gran zona verde, con praderas, bosque y flores aromáticas.

Además, el proyecto verde del futuro barrio del Grao contempla la creación de un jardín de esculturas y una gran plaza central con un lago artificial.

Según el proyecto de jardinería anexo al PAI del Grao, en fase de exposición pública, las zonas verdes se dividirán en tres zonas.

La primera es un área verde urbana. Será bautizada como el jardín de las esculturas, que estará junto a las nuevas torres de viviendas, concretamente entre la prolongación de la Alameda y la Avenida de Francia.

La segunda zona será el parque metropolitano, el Delta Verde, que contará asimismo con una gran plaza central con un lago artificial, que se fusiona con un tramo del antiguo circuito de carreras, que se aprovecha para el carril bici y para una pista de patinaje. Para unir ambos sectores, habrá un jardín de flores.

En total, se calcula una superficie verde de casi 160.000 metros cuadrados, incluyendo el tramo final del Jardín del Turia, que se conectará con el Parque de la Desembocadura, cuya previsión es que se pueda licitar durante este ejercicio.

Cómo será el parque

El proyecto diseñado por el arquitecto valenciano José María Tomás Llavador y su equipo ha planteado este gran pulmón como "un parque frondoso de forma triangular", según consta en la documentación del desarrollo urbanístico.

La idea es que la antigua desembocadura del río Turia recupere su imagen de delta fluvial. Además, se ha diseñado como lugar de estancia, pero también como una conexión peatonal entre la ciudad y el Mediterráneo.

Los recorridos principales irán de forma directa hacia el puerto mientras que los caminos pequeños serpentean a través de bosques y praderas.

"El agua es un elemento principal del diseño del parque ya que recupera el carácter fluvial de la desembocadura. Acequias y arroyos artificiales atraviesan el parque imitando los brazos y caños fluviales que estructuran como venas el delta fluvial", añade el proyecto.

En cuanto a las zonas de ocio, se construirán parques infantiles, áreas para tomar el sol y un gimnasio al aire libre, junto a la antigua estación del Grao, edificio que se conservará debido a su valor patrimonial. También se ha previsto una zona de socialización de perros.

Circuito

Tras la cancelación de las carreras del Gran Premio de automovilismo, el trazado urbano quedó abandonado, sin ningún uso.

Ahora, con el desarrollo del proyecto los promotores del PAI del Grao cubrirán 21 de los 43 millones que costó el circuito urbano, mientras que el resto tendrá que pagarlo la administración pública.

Francisco Camps, impulsor del circuito urbano de Fórmula 1, en el trazado abandonado del mismo Biel Aliño / Efe

El último cálculo de los servicios técnicos señala que la cantidad exigible a los propietarios del terreno por las obras anticipadas es de 21,58 millones de euros, debido al estado actual de abandono y al deterioro que ha provocado el bloqueo del desarrollo urbanístico del sector durante más de una década.

El resto le corresponde a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia, que pagará su parte mediante la cesión de suelo para la construcción de vivienda protegida.

El nuevo barrio

El PAI del Grao prevé la construcción de 3.204 viviendas, de las cuales 534 serán de protección pública y hasta 250 se construirán en suelos dotacionales que recibirá el Cap i Casal.

De la superficie total del ámbito, el 85% se destina a usos de titularidad pública mediante zonas verdes, viarios y equipamientos públicos. El 14,2% corresponde a parcelas edificables privadas, lo que permite una ordenación en altura, con torres de entre 23 y 40 plantas.

El proyecto contempla una aportación económica para la solución del soterramiento de las vías en Serrería, dependiente del Gobierno central. Hasta su ejecución, se instalará un puente provisional sobre las vías férreas que dará continuidad a la Avenida de Francia.

Un segundo puente, sobre el Jardín del Turia, conectará los barrios de Moreras y Nazaret con el nuevo sector e incluirá reserva de espacio para la futura prolongación de la línea de tranvía.