La huelga no cesa: el 78% de los profesores encuestados rechaza la subida de 200€ al mes de la Generalitat Valenciana

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación. Rober Solsona / Europa Press

Un total de 31.430 profesores valencianos ya han votado la encuestaelaborada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE en la que se cuestiona por el acuerdo que la Conselleria de Educación puso sobre la mesa el pasado martes de madrugada para tratar de desconvocar la huelga indefinida.

De ellos, el 78% ha rechazado el documento, que entre otras medidas plantea una subida salarial progresiva de hasta 200 euros hasta 2028: 75 euros a partir de septiembre de 2026, otros 75 a partir de enero de 2027 y los 50 restantes un año más tarde, en enero de 2028. Esto significa que más de 25.000se oponen a la oferta.

Asimismo, el 60% de los encuestados es favorable a mantener el paro indefinido que arrancó el pasado lunes 11 de mayo en todos los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana. Es decir, cerca de 19.000 personas.

Las cifras de participación, no obstante, corresponden hasta las 15:00 horas. Sin embargo, este seguirá abierto hasta las 21:00 horas y los docentes podrán seguir votando.

No obstante, las 15:00 era el margen temporal que se habían marcado los sindicatos docentes para decidir si entrar o no a la reunión de la mesa sectorial que tienen convocada este miércoles a las 17:00 horas.

En ella estarán la consellera, Carmen Ortí, así como el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y los directores generales del departamento situado en la Avenida Campanar, 32.

En total, en la Comunitat Valenciana hay cerca de 78.000 profesores de la escuela pública, por lo que algo más de 46.000 todavía no habrían emitido su voto, lo que representa aproximadamente un 58%.

Conviene apuntar, en cualquier caso, que la encuesta se ha remitido a los docentes a las 9:00 horas de este mismo miércoles. Esto quiere decir que en seis horas han votado en torno al 40% del total.

La propuesta "decaería"

La reunión que mantuvo la Conselleria este martes con los sindicatos no sirvió para frenar la huelga indefinida. El Gobierno valenciano no está dispuesto a realizar una subida salarial mayor a la que ya ofreció en la madrugada del martes.

La cifra sobre la mesa es la "definitiva". La Generalitat advirtió que era el "tope" al que llegaría y emplazó a los sindicatos afirmar el acuerdo en la tarde de este miércoles. Pero tras el rechazo del profesorado es una incógnita de cómo prosperará la negociación.

Educación, de hecho, amagó la jornada anterior con retirar la propuesta si los sindicatos no lo secundaban.

Con ella, el incremento retributivo del que se beneficiarían los profesores sería de 150 euros antes de las próximas elecciones autonómicas, mientras que la cuantía restante hasta llegar a los 200 euros prometidos se percibiría una vez pasada la cita en las urnas.

El resto del documento plantea medidas que para los docentes también son "insuficientes", especialmente, en lo relativo a las ratios y las plantillas docentes.