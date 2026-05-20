La Audiencia Provincial avala que la causa de narcotráfico 'Spider' se quede en el juzgado de Valencia y no pase a Madrid

La Audiencia de Valencia ha avalado en una reciente resolución que la causa 'Spider', centrada en narcotráfico a gran escala en el Puerto de Valencia, continúe en el juzgado de Instrucción número 15. Con este pronunciamiento, descarta que la investigación sea asumida por la Audiencia Nacional y señala que ya no existe controversia sobre la competencia.

El auto de la Sección Cuarta viene derivado de una parte muy inicial de la causa. Instrucción 15 planteó sus dudas de si era competente para asumirla y remitió las actuaciones a la Audiencia Nacional, que se encarga de numerosos procedimientos de narcotráfico -algunos de los cuales tienen conexiones con Valencia-.

Previamente, ya había remitido un requerimiento de inhibición que la Audiencia Nacional rechazó.

En este punto, una de las acusadas de la presunta trama de 'Spider' recurrió esa resolución del juzgado dirigida a que la Audiencia Nacional tuviera conocimiento de las actuaciones. En aquel escrito alegó indefensión al considerar que procedía elevar una cuestión de competencia al Tribunal Supremo para que determinara quién debía quedarle con la causa.

Pero ahora la Audiencia Provincial avala que el procedimiento al completo permanezca en Valencia y no ve ninguna irregularidad procesal ni indefensión. Así, señala que, aunque en un primer momento existiera controversia sobre qué jugado tenía que asumir la causa, en la actualidad Instrucción 15 "ya no tiene tal duda". Motivo por el que desestima el recurso.

La investigación

La investigación de este gran entramado dedicado derivó, en septiembre de 2025, en la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia. Se saldó con 81 detenidos, hasta 90 investigados y se incautó a la organización criminal un total de 3,6 toneladas de cocaína.

Desde entonces, las indagaciones han continuado su curso para tratar de atar los presuntos delitos en todas las actuaciones desplegadas por los miembros de una red formada por portuarios, camioneros o empresas transportistas: cerrar los acuerdos para recibir contenedores cargados de cocaína, extraer la droga y sacarla del Puerto para su posterior distribución.

El juzgado ha optado por comenzar a hacer piezas separadas. De la principal, centrada en la organización criminal, se ha desgajado una sobre blanqueo de capitales. Es decir, el dinero de origen ilícito proveniente de las operaciones de narcotráfico que era destinado a inversiones -terrenos, inmuebles...- o adquisición de bienes -especialmente vehículos de alta gama- a través de testaferros.

Además, el juez ha apuntado en uno de sus últimos autos a la corrupción como una de las líneas que sigue en la investigación. Se concretaría, sobre todo, en el acceso al empleo de estibador en el Puerto.