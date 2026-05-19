La ZAS de Ruzafa entra en vigor este miércoles y las discotecas presentan un recurso que estudiará el Ayuntamiento

La declaración como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del barrio de Ruzafa en Valencia entrará en vigor este miércoles, un día después de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

La medida, que afecta a los locales de ocio del barrio y es fruto de una sentencia judicial de 2020, fue aprobada definitivamente por el pleno del Ayuntamiento de Valencia a finales del mes pasado con los votos de PP y Vox -grupos que conforman el equipo de gobierno municipal-, con el rechazo de la oposición (Compromís y PSPV).

Las discotecas, disconformes, han presentado un recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento.

Fuentes municipales han señalado que el consistorio "estudiará y contestará al mismo, como sucede en todos los supuestos de recursos de reposición".

Las entidades de ocio y hostelería sostienen que la presentación del recurso implica la suspensión de la entrada en vigor de las medidas incluidas en la ZAS hasta que el Ayuntamiento de Valencia no lo resuelva.

Sin embargo, fuentes municipales trasladan que no paraliza la entrada en vigor.

La resolución que publica este martes el DOGV incluye el listado de las calles de Ruzafa declaradas como zona acústicamente saturada.

Se trata de determinados tramos de las calles Los Centelles, Literato Azorín, Reina Na María, Puerto Rico, Sueca, Cádiz, Barón de Cortés, Doctor Serrano, Carlos Cervera, Doctor Landete, Pare Perera, Consulado del Mar, Cura Femenía, Tomasos, Vivons, Romeu de Corbera, Doctor Sumsi y Matías Perelló.

También se distingue la zona declarada de "respeto".

Tras la publicación de la declaración en el DOGV, que pone fin a la vía administrativa, se pueden interponer recursos de reposición en el plazo de un mes o acudir al contencioso-administrativo durante dos meses.

Recurso de locales

La presentación del recurso por parte de los locales se produce tras el análisis y evaluación del estudio sonométrico realizado en 2022 y 2023 por el Ayuntamiento de Valencia en el barrio de Ruzafa.

Según las entidades del ocio nocturno, pone de manifiesto "la inconsistencia de sus resultados y la desproporción entre los niveles de contaminación acústica existentes frente a los recortes drásticos impuestos a la actividad y horarios de las discotecas en la calle Tomasos".

"Unos resultados que apenas han sido capaces de detectar 13 superaciones de los niveles de ruido (de las más de 3.000 franjas horarias evaluadas acústicamente) a partir de las 4:00, en el horario de actividad exclusiva de las discotecas", consideran.

Para las asociaciones, se trata de una situación "paradójica" y la decisión de adoptar medidas excepcionales contra el ruido que atacan la actividad de las empresas "va a terminar provocando un incremento de los niveles de ruido detectados".

La Asociación por una Hostelería Responsable de Russafa, con el apoyo de la Asociación Empresarial de Discotecas de València y la Coordinadora del Ocio y Hostelería de los Barrios de València han exigido al Ayuntamiento que aborde la evaluación de las medidas preventivas aplicadas durante 2025 y 2026 por parte las pymes y el propio consistorio.

Fruto de los acuerdos de la Junta de Gobierno de 14 de junio de 2024, afirman, "han sido ignoradas por la concejalía de Mejora Climática a la hora de tomar las decisiones y diseñar el plan de medidas que debería de incluir la ZAS de Ruzafa".

En este contexto, piden incluir un nuevo plan de medidas de lucha contra el ruido y el retraso del horario de cierre de las discotecas afectadas por la ZAS.