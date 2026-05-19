Maribel Vilaplana, en el Congreso: "Sé cuando usan mi nombre para tapar algo. La Generalitat no me presionó"

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana, ha comparecido este martes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. La comunicadora ha optado por acogerse a la declaración que ya prestó como testigo ante el juzgado de Catarroja encargado de la causa y ha evitado responder a las preguntas planteadas por los diputados.

"No me utilizaron desde Presidencia de la Generalitat ni estoy coaccionada. Vengo libre", ha señalado a las cuestiones planteadas por la parlamentaria de Compromís Àgueda Micó sobre la estrategia usada por el departamento de Mazón.

Ante la insistencia en preguntarle del diputado de Podemos Javier Sánchez, Vilaplana le ha pedido que le explique el motivo de su citación en el Congreso. "Yo no sé qué hago aquí. Sé cuando mi nombre sale para contar algo o para tapar algo después de tanto tiempo", le ha espetado.

La periodista ha asegurado que comparece "con todos los respetos a esta Cámara", aunque "no es plato de buen gusto". "Ha sido año y medio muy duro. Yo sólo quiero acabar con esto", ha indicado para insistir en que todo lo que tiene que decir ya lo aclaró en el juzgado y que no puede "aportar nada más".

"No tenía ningún cargo político. No estoy coaccionada, señalada o amenazada si eso es lo que creen. He colaborado en todo con el juzgado, donde respondí a todas las preguntas. No sé más", ha afirmado.

"Esto es una comisión de investigación política. Y yo no tomé ninguna decisión política. No tenía cargo político ni responsabilidad en nada de la emergencia. Y tengo el mismo deseo que ustedes en que todo se esclarezca", ha agregado.

La diputada de ERC le ha lanzado una cuestión: "¿Por qué el máximo responsable del Gobierno no se levantó de la mesa y se fue volando al Cecopi?". "Ojalá lo supiera yo", ha respondido Vilaplana.

Entre lágrimas en varias ocasiones, la periodista ha incidido en que sabe que los parlamentarios no le "están juzgando", pero ella se siente "juzgada". "Esto ha sido muy duro para mi familia, mi pareja y mis amigos. Es muy difícil salir a la calle y soportar esto. Pero lo último que quiero es asumir un victimismo, porque el gran dolor donde está es en las víctimas de la dana", ha señalado.

La periodista ha lamentado "la percepción" de la diputada socialista Marta Trenzano de que están "perdiendo el tiempo" en la comisión porque las respuestas a todas las preguntas que le han formulado están en su declaración judicial.

La parlamentaria del PP ha aprovechado su intervención para remarcar que si en la mesa de El Ventorro hubiera habido dos hombres, Vilaplana "no habría vivido el ensañamiento que ha vivido". "El problema no es usted, sino un Gobierno es incapaz de asumir sus responsabilidades y una izquierda dispuesta a triturar a cualquiera con tal de protegerse", ha añadido.