El jurado popular declara culpable al acusado de degollar a otro hombre en un puente de Valencia

Felipe B., acusado por el crimen de las Moreras en Valencia. EE

Un jurado ha declarado culpable por unanimidad a Felipe B.B, acusado de degollar a José Andrés con un cuchillo en el puente de las Moreras de Valencia el 30 de julio de 2024.

El tribunal popular, tras una vista celebrada desde la pasada semana en la Audiencia Provincial, ha considerado probado que el acusado "no tenía alteradas sus capacidades" en el momento de cometer el crimen, según informaron fuentes judiciales a Europa Press.

En su escrito de calificación provisional, Fiscalía reclamaba un total de 20 años de prisión para el acusado por un delito de asesinato.

La acusación particular, que representa a la hija, la madre y la hermana del fallecido, elevaba la solicitud a los 22.

La defensa, por su parte, negó los hechos imputados a su representado y pidió al inicio de la vista una sentencia absolutoria al apreciar que la salud mental de su cliente es "vulnerable".

De no aceptarla, solicitó una condena por un delito de homicidio con la eximente completa por "alteración psíquica", con la aplicación de la atenuante de anomalía o drogadicción.

El crimen

Los hechos se remontan a la tarde del 30 de julio de 2024, cuando José Andrés escapaba de su agresor.

Este último logró alcanzarlo y seccionarle el cuello con un cuchillo cuando huía por las escaleras que unen la calle Eduardo Primo Yufera con el barrio valenciano de Nazaret.

Falleció en el acto tras una segunda puñalada mortal, según el relato de Fiscalía y ha considerado probado el jurado.

Un testigo que declaró en la primera sesión del juicio manifestó que mientras iba ese día en bicicleta por el puente de las Moreras escuchó unos gritos de alguien que pedía auxilio.

"El agresor se giró y se encontró frente a mí. Me miró, yo me bajé de la bici, guardó el cuchillo en una maleta y se marchó andando muy tranquilo. Vi sangrar a la víctima, había mucha sangre", describió.

"El que pedía auxilio no sé si estaba herido desde antes pero se le veía agotado. El otro le alcanzó", expuso, a preguntas de la sala.