La Generalitat se planta: deja intacta su propuesta de subida salarial de 200€ y da 24 horas a los sindicatos para firmarla

La Generalitat Valenciana no va a mejorar la oferta de subida salariala los profesores valencianos que ya trasladó a los sindicatos en la madrugada de este martes para tratar de frenar la huelga indefinida. Una oferta que contempla un incremento retributivo progresivo de hasta 200 euros más al mes hasta 2028.

La cifra sobre la mesa es la "definitiva", el "tope" al que llegará el Gobierno valenciano, como ya advirtió la consellera de Educación, Carmen Ortí, tras la maratoniana negociación del lunes. Por ello, ha emplazado a los sindicatos en la mesa sectorial de este martes a firmar el documento antes de las 17:00 horas de la tarde del miércoles.

Las organizaciones sindicales tendrán por lo tanto 24 horas para tomar una decisión. Un margen temporal que STEPV, CCOO y UGT ya han advertido que es escaso si deben someter a consulta a sus afiliados la propuesta de mejora para poder adoptar una postura.

La propuesta salarial incluye una subida de 75 euros mensuales en septiembre de 2026, 75 euros más en enero de 2027 y 50 euros extra en enero de 2028, lo que supondría un total de 200 euros al mes.

Con este planteamiento, por tanto, el incremento retributivo del que se beneficiarían los docentes sería de 150 euros antes de las próximas elecciones autonómicas, mientras que la cuantía restante hasta llegar a los 200 euros prometidos se empezaría a percibir una vez pasada la cita en las urnas.

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