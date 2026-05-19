La Generalitat nombra a Román Ceballos para cubrir la vacante de Vicente Ordaz al frente del consejo de À Punt

El Consell nombra a Román Ceballos para cubrir la vacante de Ordaz al frente del consejo de À Punt.

El pleno del Consell ha aprobado este martes el nombramiento de Román Ceballos, exdirector general de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat, como nuevo presidente del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), para cubrir la vacante que dejó Vicente Ordaz al ser nombrado secretario autonómico de Comunicación.

El nombramiento se ha efectuado después de que el pleno de Les Corts lo acordara a finales del mes pasado con mayoría absoluta de PP y Vox, tras no prosperar la mayoría de tres quintos en la primera votación.

Se trata de la persona acordada finalmente por PP y Vox, tal como adelantó EL ESPAÑOL el pasado mes de marzo.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha destacado la "dilatada y exitosa experiencia, tanto pública como privada", del nuevo consejero de À Punt, al tiempo que ha agradecido el "tiempo servido" por Ordaz en el consejo de administración de la radiotelevisión pública valenciana.

Desde À Punt resaltan que el nuevo presidente de la empresa pública es un directivo con una amplia trayectoria en la dirección de organizaciones públicas y privadas con más de tres décadas al frente de entidades de alto impacto social, económico e institucional.

Román Ceballos fue director general de Trabajo y Seguridad Laboral, secretario autonómico de Formación y Empleo, director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) y, fuera de la Generalitat, director del Área Laboral de KPMG Abogados en la Comunitat Valenciana.

Licenciado en Ciencias del Trabajo, Graduado Social y diplomado en Relaciones Laborales por la Universitat de València, fue vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunitat, miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, miembro del Comité Económico y Social (CES) y patrono de la Fundación Desarrollo e Innovación.

Además, ocupó el cargo de presidente del Patronato de la Fundación para la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales y ejerció como presidente de la Fundación Nacional para la Prevención de Riesgos Laborales durante ocho años.

Presidencia de Les Corts fijó un plazo hasta el 30 de marzo para que los grupos parlamentarios presentaran sus candidatos a ocupar la vacante en el consejo de la CACVSA que dejó Ordaz al ser nombrado hace unos meses secretario autonómico de Comunicación del Consell que preside Juanfran Pérez Llorca.

Todo este proceso se produjo después de que el secretario del consejo de administración de la CACVSA requiriera formalmente a Les Corts en un escrito para que, a "la mayor brevedad posible", procediera a la designación y nombramiento de un nuevo miembro, al objeto de restablecer "la plena operatividad del órgano de administración" de la radiotelevisión pública.

El PP registró la candidatura de Ceballos, mientras que Compromís y el PSPV no presentaron candidato y señalaron que cualquier propuesta de ambos grupos no tenía "ningún tipo de posibilidad de salir".