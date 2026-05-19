Detenidos en Xàtiva dos sospechosos de efectuar cinco disparos contra la fachada de una vivienda de Real de Gandía

La Guardia Civil ha detenido en Xàtiva a dos hombres como presuntos autores de un homicidio en grado de tentativa tras efectuar hasta cinco disparos en la fachada de una vivienda de Real de Gandía (Valencia) en julio de 2025. Una de las balas impactó en el interior de la casa.

Los agentes realizaron una Inspección Técnico Ocular en el lugar de los hechos, así como numerosas gestiones tanto policiales como judiciales, el estudio y análisis de diversa información y de los dispositivos de vigilancia, entre otros.

Pese a las medidas de seguridad que adoptaban los investigados para eludir cualquier acción policial que pudiera recaer hacia ellos, se llegó a identificarles, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras meses de investigación, el día 30 de abril de 2026 los efectivos realizaron dos entradas y registros domiciliarios, de manera simultánea, ubicados, ambos, en Xàtiva.

En los registros se llegaron a intervenir varios dispositivos móviles y tarjetas SIM a nombre de identidades falsas que utilizaban los investigados para cometer los hechos, así como diversa documentación de interés para su estudio.

Por todo ello, los agentes arrestaron a dos hombres de 37 y 53 años y de nacionalidad española como supuestos autores de los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, amenazas con arma de fuego, falsedad documental y otro de daños.

Los agentes del Equipo de Policía Judicial de Gandía, con apoyo de otras Unidades Territoriales de la Compañía de Gandía, del Guía Canino del Servicio Cinológico detector de armas detonadas, junto a la colaboración del A.R.S. de Valencia, se han hecho cargo de la investigación.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 3.