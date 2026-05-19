El batacazo de María Jesús Montero reabre el debate sobre si Diana Morant debe anticipar su salida del ministerio

El batacazo histórico del PSOE en Andalucía no solo se ha llevado por delante ciertas esperanzas de los socialistas en recuperar algo del voto de izquierdas en ese territorio. También cuestiona, como era previsible, la estrategia de Pedro Sánchez de llevar a ministros como cabezas de lista en las autonomías. Una situación que afecta a la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y que reabre el debate sobre si debe anticipar su salida del Ejecutivo central.

Lo sucedido en Andalucía con la que fuera titular de Hacienda, María Jesús Montero, se suma a lo ocurrido en Aragón, donde Pilar Alegría ya sufrió otra derrota electoral. Así que la situación afecta ahora a los otros tres ministros a los que Sánchez ha ungido para ser cabezas de lista en sus territorios: Diana Morant en la Comunitat Valenciana, Óscar López en Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias.

La situación de la líder del PSPV, por tanto, no es una excepción. El presidente del Gobierno tendrá que tomar una decisión sobre los plazos respecto a los tres.

En la federación valenciana, las voces críticas admiten que la estrategia de Sánchez se ha demostrado que no es, desde luego, la más acertada. Pero no vaticinan cuestionamiento alguno en forma de corriente o de presión a Ferraz para descabalgar a Morant de la candidatura a la Generalitat. Se da por hecho que el presidente del Gobierno no va a corregir y que todo seguirá según lo previsto.

"Estamos todos a una... y a ver qué pasa", resumen algunas fuentes. Nadie tiene fuerza suficiente en una organización controlada por Sánchez y que vive a la espera de sus designios.

Lo que el resultado de las andaluzas sí ha reabierto es el debate sobre cuándo debería dejar Morant el ministerio. No se trata de algo nuevo en el seno del PSPV, pues ya había voces que consideraban que tendría que haberlo hecho ya. Sin embargo, ahora los tiempos parecen más importantes. Y nada es tan sencillo.

Primero, porque todo depende de la voluntad de Sánchez. Para muestra, la candidatura de María Jesús Montero. Así que los socialistas valencianos pocos cálculos sobre conveniencia pueden hacer más que esperar a lo que determine el presidente del Ejecutivo.

Segundo, porque la salida de tres ministros comporta una crisis de Gobierno que Sánchez ha de tener preparada de cara al tramo final de la legislatura. Y es más probable que priorice eso a la situación en los territorios.

Y tercero, porque la celeridad en que Morant salga del ministerio tiene sus pros, pero también sus contras. Dentro del PSPV, hay quien entiende que su líder tiene que dedicarse cuanto antes en cuerpo y alma a ser la candidata para recorrer el territorio de arriba a abajo y pisar la calle de manera constante sin ninguna otra labor a la que atender.

Sin embargo, esta estrategia también conlleva sus riesgos. El principal, que no resulta cómodo dejar de estar bajo el paraguas institucional del ministerio. Cambia la visibilidad, la presencia y la manera de confrontar con Juanfran Pérez Llorca.

Morant no es diputada y no puede hacer oposición en el Parlamento. Así que dejar de ser ministra es pasar a ser, 'simplemente', candidata del PSPV.

Activación del PSPV

Por el momento, la mayoría de fuentes consultadas ven poco probable que Sánchez decida que Morant dimita antes del verano y opinan que lo lógico sería que fuera entre septiembre y comienzos de 2027. Unos plazos amplios que dan bastante margen para pensar la manera de afrontarlo todo y que no están tan cerca de los comicios autonómicos previstos para mayo del año que viene salvo que Pérez Llorca presione el botón del adelanto.

Lo que sí tienen claro en la federación valenciana es que no se puede retrasar la salida a las de Montero y Alegría, sino que necesitan bastante más tiempo para pelear en la arena electoral. En cualquier caso, consideran que la situación en el territorio valenciano tampoco es equiparable a Aragón y Andalucía.

Morant, pese a ser ministra, ha multiplicado su presencia en la Comunitat -eso sí, con una visibilidad escasa- y está activando el partido desde comienzos de año. Recientemente se celebró el Comité Nacional, -el máximo órgano entre congresos- y en septiembre está prevista la convención política en Alicante. ¿Será muy pronto para que haya dejado ya el ministerio?