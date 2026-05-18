Génova comienza a reactivar los congresos regionales y el del PP valenciano apunta a después del verano

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes la reactivación de varios congresos del partido. En el apartado de regionales, los de Cataluña y Baleares; en el de provinciales, los de Aragón y algunos de Canarias; también el de Nuevas Generaciones, según confirman fuentes populares.

Feijóo ha comunicado la decisión en la Junta Directiva Nacional del partido tras la celebración de las elecciones de Andalucía en las que Juanma Moreno ha tenido una amarga victoria sin mayoría absoluta y con la que necesitará a Vox para gobernar.

El hecho de que se convoquen estos congresos supone que se deje para más adelante el de la Comunitat Valenciana, que entraría -si finalmente se celebra el cónclave- en un calendario global tras el verano.

Como informó EL ESPAÑOL, la dirección nacional del PP estudiaba comenzar a reactivar congresos regionales a partir del segundo semestre de este año en lo que suponía el inicio de una renovación territorial que podría alcanzar a la organización valenciana. La intención, como así ha ocurrido, era comunicarlo pasadas las elecciones andaluzas.

En ese pack de cónclaves que Génova analizaba celebrar en el segundo semestre del año estaba el de la Comunitat Valenciana, que se tendría que haber convocado el verano pasado. Tal como informó este periódico, parece que ahora se plantea dar luz verde, aunque todavía no ha concretado nada.

Entre las posibilidades de fechas que circulaban se encontraba antes del verano o después. Lo segundo aparecía como más probable, si bien todavía no hay plazos confirmados. Varias fuentes señalan que apunta a que entraría en el mismo calendario que el grueso de los congresos a partir de septiembre.

Una decisión que, si sale adelante, se traduciría en dar vía libre al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para que luche por una ratificación a nivel interno.

Dentro del partido hay quien considera, de hecho, que a partir de septiembre sería mejor mes para tomar el congreso como el inicio de la precampaña electoral sin el parón de verano de por medio.

En cualquier caso, las direcciones provinciales quieren un cónclave como siempre han manifestado. Y el propio Pérez Llorca lo expuso como deseo cuando tomó posesión. Si se confirma significaría acelerar su ratificación como candidato y le permitiría contar con una nueva dirección avalada por la militancia.

Esa posibilidad agrada -aunque no a todos, eso sí- máxime cuando el partido está dirigido en este momento por una gestora que preside el jefe del Gobierno valenciano y que lanza un mensaje de interinidad y de tutelaje poco conveniente para enfrentarse a unas elecciones.

Si hubiera congreso, todos los dirigentes provinciales tendrían un papel importante. La configuración de una nueva dirección autonómica supone jugar con los equilibrios territoriales y de familias o sensibilidades. Esa posibilidad de negociación de cargos orgánicos o de pesos y contrapesos siempre resulta relevante. Y Pérez Llorca tendrá que saber pactar.

Los movimientos dentro del partido se están produciendo mientras esta situación se resuelve. El presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, están exhibiendo un acercamiento, tal como publicó EL ESPAÑOL, pese a su escasa sintonía.

A justo un año de los comicios autonómicos y municipales de 2027, el partido es consciente de que ha de mostrar la mayor unidad interna posible. Así lo quiere Génova y así lo pretenden los propios líderes del PPCV si quieren que todo esté tranquilo en su relación tanto en el territorio como con la dirección nacional.