El Ayuntamiento de Valencia aprovecha los Gay Games para la campaña del Orgullo con el lema "la meta que compartimos"

"La meta que compartimos" es el lema que ha escogido este año el Ayuntamiento de Valencia para la campaña institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+.

De esta manera, el Consistorio ha decidido vincular esta acción a la celebración de los Gay Games en la ciudad.

"Con esta campaña, queremos lanzar el mensaje de una ciudad unida por la diversidad y la libertad, en la que el deporte vuelve a ser un elemento de encuentro y celebración", aseguró este lunes la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil.

Las creatividades, elaboradas por la Agencia Estimado, se articulan en torno a un lema deportivo: un mensaje que conecta el espíritu de los Gay Games con la idea de "seguir afrontando en unidad nuevos desafíos".

En concreto, la propuesta creativa toma el universo visual de las carreras, a través del juego de líneas, carriles y la propia cinta de meta, como metáfora del camino recorrido por la igualdad del colectivo.

"En 2026 nos convertimos en la sede de los Gay Games, una ocasión perfecta para demostrar el apoyo de la ciudad al colectivo, especialmente a aquellas personas provenientes de países donde son discriminadas y que encuentran en nuestra ciudad un auténtico espacio de libertad", añadió la edil.

Cartel institucional del Día del Orgullo. EE

Las piezas de la campaña se desplegarán en mupis, soportes municipales, redes sociales y medios de comunicación durante las semanas previas y posteriores al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que coincide con la celebración de este gran evento internacional.

La XII edición de los Gay Games Valencia 2026 suma ya más de 9.600 personas inscritas y 600 voluntarios. El programa deportivo contempla 39 disciplinas distribuidas en 46 sedes.

Polémica

Por su parte, Compromís denunció que el equipo de gobierno municipal ha convertido la diversidad "en un escaparate turístico mientras boicotea a las entidades que defienden los derechos LGTBIQ+ los 365 días del año".

En esta línea, cargó contra "el deterioro de la relación institucional" con el movimiento asociativo y anunció una moción en el próximo pleno para exigir medidas "urgentes" de apoyo y reconocimiento a las entidades de la ciudad.

La portavoz, Papi Robles, aseguró que la situación llega en un contexto "especialmente grave", tras conocerse los últimos datos del informe Estado LGTBI+ 2026 de la FELGTBI+, que alertan del aumento de las agresiones, el acoso y los discursos de odio contra las personas LGTBIQ+, especialmente contra las personas trans.

"Las asociaciones LGTBIQ+ llevan meses denunciando el deterioro del diálogo con el gobierno de PP y Vox, el bloqueo institucional y la desaparición de políticas públicas de diversidad", aseguró.

Por su parte, la concejala Lluïsa Notario puso como ejemplo "el desprecio sin precedentes" que ha supuesto el cambio de fecha de la manifestación del Orgullo "por primera vez en muchos años".

"El gobierno municipal decidió programar la gala inaugural de los Gay Games el mismo sábado en que tradicionalmente se celebraba la manifestación por los derechos LGTBIQ+. Nadie consultó a las entidades, nadie coordinó y nadie pensó en el valor simbólico y reivindicativo del Orgullo", lamentó.

Desde Compromís insisten en que no cuestionan los Gay Games, una candidatura "impulsada durante el gobierno de Joan Ribó conjuntamente con las entidades sociales", sino "el uso propagandístico" que está haciendo el PP.

"Han vaciado de contenido reivindicativo las políticas de diversidad. Han convertido un acontecimiento que debía servir para visibilizar derechos y luchas en una operación de promoción institucional y turística", criticó Notario.

La moción que Compromís llevará al Pleno reclama, entre otras medidas, la firma "inmediata" del convenio con Lambda "sin recortes ni dilaciones, recuperar un marco estable de participación con las entidades LGTBIQ+ y reforzar las políticas municipales de prevención de los delitos de odio, educación en diversidad y atención social".