Valencia tendrá un nuevo centro económico frente al mar para oficinas, hoteles y locales comerciales junto a La Marina.

El PAI del Grao, actualmente en fase de exposición pública, contempla un espacio de 94.000 metros cuadrados de edificabilidad para usos terciarios en esta zona.

Será, en palabras del concejal de Urbanismo, Juan Giner, una "de las grandes oportunidades de implantación empresarial de la ciudad". "Se trata de un entorno de calidad, bien comunicado y con capacidad para acoger proyectos empresariales de envergadura que hoy no encuentran ubicaciones adecuadas en otras zonas", explicó.

Este proyecto de desarrollo urbanístico, por otra parte, completará la trama urbana en el frente litoral de la ciudad y su conexión con el mar.

Asimismo, se conectarán los barrios de Moreras y Nazaret, separados del resto de la ciudad por el Jardín del Turia. Para ello, se construirá un nuevo puente que los unirá directamente con el futuro barrio del Grao.

Este puente incorpora reserva de espacio para una futura prolongación de la línea de tranvía, anticipando así la extensión de la red de transporte público hacia el litoral, según señaló el concejal.

Carril bici

La avenida de Francia y el Paseo de la Alameda también cambiarán de carácter en su prolongación, ya que reducirán su número de carriles rodados para ganar espacio peatonal y arbolado gracias a los 430 nuevos alcorques previstos en todo el sector.

Esta pacificación del tráfico se complementará con 6,1 kilómetros de nuevos carriles bici que enlazarán con la red ciclista de la ciudad, especialmente con el Jardín del Turia y la Vía Verde del Cabanyal.

La urbanización del sector aprovechará también parte de las infraestructuras del antiguo circuito de Fórmula 1 construido en 2008.

Los tramos del trazado que coincidan con la red viaria prevista en la ordenación se reconvertirán en viales, mientras que los que discurran por las zonas verdes proyectadas se integrarán en la red de carril bici.

El sector incorporará además 1.800 nuevas plazas de aparcamiento público, distribuidas de forma homogénea en la red viaria.

El espacio de 380.000 metros cuadrados que se urbanizará entre el final del Jardín del Turia y la Marina Real prevé 3.200 nuevas viviendas y destina el 85 por ciento del suelo a usos públicos.