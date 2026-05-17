La UPV gana por segundo año consecutivo la Formula SAE Michigan en la categoría de combustión

El equipo Formula Student de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha revalidado su título internacional en Formula SAE Michigan gracias al triunfo logrado en la edición de 2026 de esta prestigiosa competición celebrada en el Michigan International Speedway (EEUU).

La victoria consolida a la UPV como una referencia mundial en ingeniería universitaria y competición automovilística estudiantil, después de convertirse también en 2025 en la primera universidad española en conquistar esta prueba internacional en la categoría de combustión.

El equipo valenciano, integrado en el proyecto de Generación Espontánea de la UPV, ha competido frente a 120 universidades de todo el mundo, siendo además el único representante español presente en esta edición.

Entre los participantes figuraban algunas de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos, Canadá, México, Italia o Brasil.

El monoplaza desarrollado por el equipo de Generación Espontánea ha destacado tanto en las pruebas estáticas (centradas en diseño de ingeniería, costes y presentación del proyecto) como en las dinámicas, donde los equipos ponen a prueba el rendimiento, la aceleración, la resistencia y la eficiencia de sus vehículos.

El prototipo de este año, el duodécimo construido por el equipo, incorpora un chasis monocasco de fibra de carbono, un nuevo paquete aerodinámico desarrollado íntegramente por el estudiantado y un motor KTM 690 monocilíndrico, una de las principales novedades técnicas de esta edición.

La expedición desplazada a Estados Unidos ha estado liderada por Dani Castiella, Carlos Marco y Arturo Pérez, que han trabajado durante meses con el equipo en el diseño, fabricación y puesta a punto del vehículo.

El rector de la UPV, José Capilla, quien ha acompañado al equipo en Michigan durante la competición, ha trasladado su enhorabuena a los integrantes de Generación Espontánea tras conocerse el resultado final.

“Lo que han conseguido estos estudiantes es extraordinario. Han vuelto a situar a la UPV y a España en lo más alto de una de las competiciones tecnológicas universitarias más exigentes del mundo. He podido comprobar aquí, en Michigan, el nivel de esfuerzo, profesionalidad y pasión con el que han trabajado durante meses para lograr este nuevo éxito”, ha señalado el rector.

Formula SAE, organizada por SAE International desde 1981, está considerada la competición universitaria de automoción más prestigiosa del mundo y reúne cada año a equipos de ingeniería de las mejores universidades internacionales.

Generación Espontánea UPV es un programa de la Universitat Politècnica de València que fomenta proyectos estudiantiles en diversos ámbitos, promoviendo el aprendizaje aplicado y el desarrollo de competencias transversales.

Aglutina a más de 60 equipos de diferentes disciplinas que reúnen a cerca de 3.000 estudiantes