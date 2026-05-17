Teo, relojero: "Llevo aquí 30 años y ahora el dueño del bajo lo ha vendido a unos rusos que quieren hacer un piso turístico"

Teo es un relojero valenciano que lleva más de 30 años trabajando en el mismo local, su relojería de barrio.

Ahora se ha visto obligado a vender todos los productos que pueda, ya que su lugar de trabajo se convertirá pronto en una vivienda turística.

El joven creador de contenido 'Jacoveo' ha creado un vídeo para ayudarle a conseguir su objetivo.

Se trata de la Relojería 'Teo', ubicada en el barrio de Algirós de Valencia.

Allí, un señor de aparentemente avanzada edad lleva tres décadas sacando adelante su propio negocio de venta y reparación de relojes.

"Reparación y venta de toda clase de relojes, correas y pulseras", señala la cartelería del local.

Además, en la puerta un cartel anuncia la "liquidación por jubilación" en la tienda.

Teo, con la edad que tiene, ha decidido bajar para siempre la persiana de su negocio. De haber sido otras las circunstancias de su local, no lo habría hecho.

Esta es precisamente la situación que denuncia el influencer Jacoveo a través de un vídeo en sus redes sociales.

"Tiran al relojero de mi barrio para hacer un piso turístico", subraya al comienzo del vídeo.

Durante la grabación, el propio relojero explica su situación, y relata cómo tras más de 30 años se ha visto obligado a irse de un local que ya siente como su hogar.

"Llevo aquí 30 años, vivo aquí al lado", subraya el relojero, de avanzada edad.

Asegura que durante su trayectoria profesional le ha ido "muy bien": "He arreglado muchos relojes".

Aunque no lo especifica, se entiende que Teo siempre ha permanecido en el mismo local pagando un alquiler. Es decir, no lo tiene en propiedad.

Por ello, detalla que "el dueño del bajo" lo ha vendido "a los rusos", y estos "quieren poner un piso turístico".

Así, ahora debe vender todos los productos que tiene en su tienda antes del cierre definitivo: "Hay que venderlo todo; hay cosas que nadie quiere".

Teo enseña el género que tiene en su local: relojes de muñeca, relojes grandes antiguos, cadenas de plata, colgantes, pulseras, correas... "Yo los vendo todos muy baratos", resalta Teo.

#València ♬ son original - jacoveo @jacoveo 46021 Gràcies a los que me dais voz 🫱🏼🫲🏾 y a los k apoyáis este tipo de causas @ relojeroteo (ig) A mí me contactó una vecina de Teo que vive justo arriba, para ver si le podía echar una mano 💙 Es la que le ha hecho la cuenta de Instagram 📍🕰️ Relojería Teo Carrer de Daoiz i Velarde, 11, #Algirós

Además, también tiene máquinas que ha utilizado para su trabajo y que ahora también quiere vender, pero "nadie las quiere comprar".

Esto podría deberse al poco relevo generacional que tiene esta profesión de relojero, una más que, a pesar de ser tradicional, no cuenta con numerosos jóvenes dispuestos a dedicarse a ella.