Es oficial: si los propietarios venden una vivienda en la que residen sus inquilinos estarán obligados a indemnizarlos

La venta de una vivienda alquilada no da por finalizado automáticamente el contrato de arrendamiento. La Ley de Arrendamientos Urbanos protege al inquilino y obliga al nuevo propietario a respetar determinados plazos legales.

En concreto, el artículo 14 de la LAU establece que, si el arrendamiento está inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la venta, el comprador queda subrogado en la posición del arrendador.

Cuando no existe esa inscripción, la ley también protege al arrendatario durante los cinco primeros años si el arrendador es persona física, o durante siete años si es persona jurídica. En ese periodo, la compraventa no rompe el alquiler.

El punto más delicado aparece cuando el contrato supera esos mínimos legales y la venta provoca que el inquilino pierda el derecho a seguir en la vivienda antes de lo pactado. En ese caso, la responsabilidad no recae sobre el comprador, sino sobre quien vendió el inmueble.

La indemnización que prevé la normativa consiste en una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. La compensación solo opera respecto del tiempo que exceda de esos cinco o siete años mínimos.

Este régimen evita que la venta de una vivienda pueda utilizarse como método para expulsar al inquilino sin consecuencias. La norma busca dar seguridad al arrendatario y, al mismo tiempo, ordenar claramente quién responde si el contrato se ve alterado por la transmisión.

Alquiler en la Comunitat

Por su parte, la Comunitat Valenciana lidera el incremento de los precios del alquiler en toda España con una subida del 5 % en 2024, aunque en la ciudad de Valencia ese incremento se disparó hasta el 5,9 % y en municipios como Vilamarxant o Sagunto creció por encima del 6 %.

A nivel nacional, los precios de la vivienda en alquiler subieron un 3,5 % en el año 2024, su mayor aumento desde 2019, encadenando así diez años al alza, según la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este lunes.

Los precios de la vivienda alquilada aumentaron en 2024 en todas las comunidades autónomas y los mayores incrementos se produjeron en la Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Andalucía, con subidas del 5 %, 4 % y 3,8 %, respectivamente.