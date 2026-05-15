Los taxistas toman el centro de Valencia contra la competencia "insostenible" de las VTC: "Hacen lo que les da la gana"

Los taxistas han iniciado este viernes una nueva protesta por el centro de Valencia para denunciar la situación "insostenible" por la competencia de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

También para exigir a la Generalitat que apruebe un régimen sancionador "ejemplarizante", ya que consideran que a las VTC "les sale a cuenta pagar las multas y seguir trabajando incumpliendo la ley".

"Llevamos años luchando contra el intrusismo y la competencia desleal de las VTC, contra las plataformas que utilizan vehículos sin autorización que en las zonas urbanas hacen lo que les da la gana", ha manifestado el presidente de la Confederación de Taxistas autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino.

La protesta se enmarca en la campaña de movilizaciones semanales iniciada el mes pasado por las asociaciones representativas del taxi, aunque llevan desde primavera de 2025 realizando huelgas y manifestaciones para reclamar al Consell que apruebe un decreto sancionador para las VTC.

Este viernes recorren el centro de Valencia, desde las Torres de Serrano hasta la sede de la Conselleria de Transportes en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.

"No hemos conseguido que se solucione el problema, es evidente. El conseller Vicente Martínez Mus nos prometió hace un año que iba a solucionar el problema, entendió la situación y así nos lo hizo saber", denuncia Del Molino.

Y añade: "Yo no sé la cantidad de veces que ya ha manifestado públicamente que el decreto estará en unas semanas, en este mes, después del verano, después de Navidad, después de Fallas... La situación es insostenible".

Respecto a la competencia de las VTC, los taxistas estiman que en Valencia hay entre 500 y 700 vehículos de transporte con conductor, "porque también vienen de otras comunidades que no pueden hacer servicios allí".

Y el del taxi es un sector que cuenta con casi 3.000 taxis en Valencia y hasta 4.700 en el conjunto de la Comunitat, si bien "hay que tener en cuenta que la mayoría de los taxis están doblados", con lo que "9.200 familias viven del taxi en la Comunitat Valenciana".

Según sus estimaciones, las pérdidas del sector del taxi en Valencia y Alicante por la competencia de las VTC alcanzan entre un 10% y un 15% de merma de beneficios respecto el año pasado: "Eso son servicios que hacía el taxi y que ahora hacen los vehículos negros".

Preguntado por qué harán si el Consell no aprueba el decreto durante la próxima semana, Del Molino ha explicado que de momento van a parar las manifestaciones porque "desgasta mucho a los compañeros" y en su lugar iniciarán "protestas puntuales en actos públicos en los que participe el conseller y el presidente de la Generalitat", Juanfran Pérez Llorca.

Ha ofrecido "carta libre a cualquier asociación de cualquier municipio valenciano para que haga protestas generalizadas durante el verano en "situaciones especiales de turismo o eventos internacionales para llamar la atención".

En cuanto a si contemplan realizar paros generales, incluyendo el aeropuerto de València y las estaciones de tren, ha remarcado que "principalmente uno de los objetivos es no fastidiar demasiado al usuario": "Entendemos que el ciudadano de Valencia ahora mismo está muy perjudicado por el tráfico y por estas manifestaciones. Vamos a parar un poco ese tipo de manifestaciones y no descartamos nada".

Las asociaciones del sector se reunirán semanalmente para "valorar el impacto" y exigir que el conseller mantenga un encuentro con ellas para ofrecerles "algo que realmente solucione el problema".