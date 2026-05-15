Miles de docentes colapsan el centro de Valencia en un quinto día de huelga que los sindicatos tildan de "histórico"

Miles de docentes de diferentes municipios de la Comunitat Valenciana han acudido este viernes, quinto día de huelga educativa, a la manifestación unitaria convocada en la ciudad de Valencia.

Una marcha que los sindicatos han tildado de "histórica" y que llega después de la última mesa sectorial de educación en la que no logró cerrarse un acuerdo este jueves para frenar el paro indefinido que desde hace una semana afecta a todos los centros públicos de la autonomía.

Las organizaciones sindicales STEPV, UGT, CCOO, ANPE y CSIF han celebrado la respuesta a la convocatoria, a la que han acudido docentes de diferentes colegios e institutos de la Comunitat.

Cabe apuntar que es la única que se celebra este viernes, por lo que a esta se han sumado profesores tanto de la provincia de Valencia, como también de Castellón y Alicante. Para ello, muchos centros han contratado autobuses para llegar a la ciudad con todo el equipo docente.

Autobuses, trenes de Renfe abarrotados, estaciones de metro desbordadas y txarangas para animar la marcha han marcado el recorrido.

La masiva protesta, encabezada por luto y ataúdes con la frase 'RIP Educació', ha reunido a profesores, pero también alumnos, de toda la Comunitat Valenciana en una marcha que ha arrancado a las 12.00 horas al ritmo de bandas de música y batucadas, y con gritos de 'hui la classe es fa al carrer' ('hoy la clase se hace en la calle').

Mientras la cabecera de la manifestación estaba casi a punto de finalizar y llegar a la Plaza del Ayuntamiento, miles de manifestantes seguían esperando poder iniciar la marcha en la Plaza de San Agustín, punto de partida.

Los manifestantes han exhibido carteles de 'Más recursos, menos discursos'; 'Cuidem però qui ens cuida?' ('ciudamos pero ¿quién nos cuida?'); 'Estan assassinant l'educació pública' (están asesinando la educación pública') o 'No trabajo en Hogwarts, sin recursos no hago magia'.

"Que tomen nota"

El coordinador de Acció Sindical del STEPV, Marc Candela, se ha mostrado satisfecho por el apoyo a la protesta, que es un "grito" hacia la Conselleria de Educación para que atienda sus reivindicaciones.

Manifestantes en el centro de Valencia. Rober Solsona / EP

"Que tomen nota y el lunes vengan con una propuesta con todo" lo que están pidiendo los sindicatos porque, en caso contrario, volverán a "colapsar" Valencia, ha dicho en referencia a la nueva reunión prevista para el lunes.

Desde el CSIF, José Seco, presidente del sector de Educación en la Comunitat, ha subrayado que este va a ser un día "histórico" pero también "triste" porque llegan hasta este punto después de cinco días de huelga indefinida y sin haber llegado a acuerdos.

"Esperemos que la Conselleria, a partir de la semana que viene, ponga las medidas detalladas en ese acuerdo que tan necesario es para el sistema público valenciano. Creo que las condiciones laborales de los docentes, de los centros educativos y la calidad en la educación se tiene que ver reflejado en ese acuerdo por el bien del alumnado", ha mantenido.

Por parte de CCOO, Xelo Valls, la secretaria general de Educación del sindicato en la Comunitat, se ha mostrado "emocionada" por una marcha "emblemática".

"Este clamor, que hoy va acompañado de música, es para que la consellera Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy escuchen el clamor de la docencia del profesorado, que está reclamando dignidad", ha defendido.

Por su parte, desde UGT, Maite Tarazona, ha recalcado que la protesta "es el resultado de cinco días de huelga de todo el profesorado" y en el que las familias y sociedad se ha "involucrado con nosotros" porque se ha llegado "a un punto que no tiene retorno".