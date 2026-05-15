La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo en España contra la droga 'flakka'

Un agente de la Guardia Civil enseña una bolsa con una muestra de los mas de cuatro kilos de la droga 'flakka'. Efe/ Manuel Bruque

La Guardia Civil ha detenido a 31 personas que formaban parte de una red internacional de envíos postales a España de la droga ALFA-PVP, conocida como 'flakka', una droga sintética psicoactiva y estimulante.

Los agentes han incautado cuatro kilos, lo que representa alrededor de unas 300.000 dosis, en el mayor operativo realizado en el país contra el tráfico de esta sustancia.

Fue una víctima de esta droga, utilizada como sustancia psicoactiva para fines sexuales, quien alertó a la Guardia Civil sobre el tráfico y envío de paquetes desde otros países europeos a distintos puntos de la provincia de Valencia.

Tras las primeras indagaciones, se descubrió que la droga entraba en España en paquetes de mensajería que depositaban en puntos de entrega en taquillas o establecimientos concertados.

Los agentes rastrearon los envíos e identificaron varios patrones de recepción periódica, según ha informado la Comandancia Provincial en un comunicado.

Las adquisiciones se realizaban a través de páginas web que aparentemente vendían productos legales.

La sospecha aumentó cuando descubrieron que estas webs se activaban y desactivaban con frecuencia para evitar ser rastreadas.

Los guardias civiles verificaron que estas plataformas pertenecían a empresas pantalla que ocultaban una plataforma común de envíos de droga en línea, cuyo pago se realizaba en criptomonedas.

n agente de la Guardia Civil enseña una bolsa con una muestra de los mas de cuatro kilos de la droga 'flakka'. Efe/ Manuel Bruque

Los importadores multiplicaban hasta por diez veces el precio de la sustancia una vez llegada a territorio nacional.

Los envíos imitaban o falsificaban paquetes de empresas reconocidas, con la apariencia de contener videoconsolas, juegos o películas.

Buena parte de los receptores de la sustancia identificados por los investigadores tenían un nivel socioeconómico medio-alto, con antecedentes por delitos contra la salud pública.

Registros

A raíz de estas investigaciones, la Guardia Civil ha realizado siete registros en domicilios de las localidades valencianas de Alaquàs, Alcàsser, Manises y València capital.

En total se han incautado cerca de cuatro kilos de esta droga, además de un arma simulada y otras drogas sintéticas.

De los 31 detenidos, dos han ingresado en prisión preventiva tras prestar declaración ante el juez.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones porque se busca "la desintegración completa de la infraestructura logística de envío y recepción de las sustancias".

Droga 'Flakka'

La alfa-pvp, también conocida comúnmente como 'flakka', es una droga relativamente desconocida en España cuyo uso está en aumento con fines recreativos en el ámbito sexual.

Se trata de una sustancia psicoactiva estimulante con efectos secundarios como psicosis, episodios violentos, hiperactivación, convulsiones, arritmias cardíacas e incluso la muerte.

n agente de la Guardia Civil enseña una bolsa con una muestra de los mas de cuatro kilos de la droga 'flakka'. Efe / Manuel Bruque

Su consumo se suele realizar en dosis muy pequeñas, entre los 2,5 y 15 miligramos, por lo que la tenencia únicamente de 0,3 gramos de esta sustancia ya se considera tráfico de drogas.

En el caso de poseer más de 30 gramos se considera susceptible de ser aplicable la agravante de "notoria importancia", ha advertido la Comandancia Provincial.