El Gobierno expulsa y prohíbe la entrada en España a ocho detenidos por disparar petardos ilegales en las Fallas de Valencia

Agentes de la Policía Local junto al resultado de un petardo ilegal. PLV

La Subdelegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha acordado expulsar y prohibir la entrada en España a ocho personas que fueron detenidas durante las Fallas por disparar artefactos pirotécnicos ilegales.

Se trata de una práctica peligrosa, pero cada vez más habitual entre los 'fanáticos' europeos de la pirotecnia ilegal.

Tanto es así que el Ayuntamiento de Valencia intensificó la vigilancia durante las Fallas en los puntos más recurrentes para ellos, como el Jardín del Turia.

Así, durante las Fallas 2026, agentes de la Policía Nacional detuvieron a 13 personas por hacer un uso indebido de material pirotécnico.

En concreto, los detenidos son varones con edades comprendidas entre los 22 y los 41 años.

Se les atribuyen delitos de daños, desórdenes públicos, atentado a un agente de la autoridad y lesiones.

Ahora ha sido la Subdelegación del Gobierno la que ha decidido expulsar y prohibir la entrada a España a ocho de estas personas. Es el resultado del procedimiento administrativo iniciado por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF).

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las Fallas 2026.

El proceso penal, que discurre paralelo a esta vía administrativa, continúa su curso, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los arrestados pusieron en riesgo la integridad física de los ciudadanos que se encontraban disfrutando de las celebraciones al lanzar, contra personas y bienes, material pirotécnico prohibido.

Ante tales hechos, agentes adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia iniciaron el 19 de marzo los procedimientos administrativos de expulsión en aplicación del Real Decreto 240/07 del 16 de febrero contra ocho de los detenidos.

Dicho procedimiento se inició al representar los expedientados "una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público, alterando gravemente la convivencia ciudadana".

En uno de los casos, varios de los arrestados, quienes ocultaban su rostro para evitar ser reconocidos, lanzaron diverso y abundante material pirotécnico hacia los ciudadanos que se encontraban por la zona del antiguo cauce del río Turia, en Valencia.

Varios petardos tipo 'carretillas' llegaron a impactar en algunas personas, que tuvieron que huir a la carrera del lugar, y provocaron uno de ellos quemaduras en la ropa de una mujer.

Además, arrojaron varias 'carretillas' al furgón policial y a los policías para sustraerse de la actuación policial. Uno de los agentes resultó herido en el pómulo y con quemaduras en la espalda, por lo que requirió asistencia en un centro hospitalario.

Otro de los detenidos llegó a arrojar contra los viandantes artefactos explosivos de gran potencia desde las ventanas del hotel donde se alojaba, así como en zonas comunes del establecimiento hotelero.

Además, llegó incluso a explosionar un artefacto en la misma habitación que ocupaba, causando importantes daños materiales.

Tras el correspondiente periodo de alegaciones, y valorarse las circunstancias personales de los expedientados, su arraigo en España y la peligrosidad de su conducta, los agentes elevaron la correspondiente propuesta de sanción a la Subdelegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Tras su estudio y los informes de la Abogacía del Estado, ha resuelto la expulsión del territorio nacional y la imposición de un periodo de prohibición de entrada en territorio español de cinco años.