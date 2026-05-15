La Fiscalía pide imputar a un ex alto cargo de la Generalitat por la filtración del audio de la Aemet y el 112 del día de la dana

La Fiscalía ha solicitado al juzgado de Llíria que investiga la filtración de un audio entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 el día de la dana que cite a declarar en calidad de investigado a Ricardo García, exsubsecretario de la Conselleria de Justicia.

El Ministerio Público realiza esta petición sin perjuicio de posteriores diligencias. Es decir, de nuevas indagaciones o más citaciones en función de lo que declare.

La solicitud de la Fiscalía se produce después de que el que actual subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, asegurara en su comparecencia como testigo en el juzgado que fue Ricardo García quien acudió al Centro de coordinación de Emergencias en l'Eliana, donde se encuentra la sede del 112, para buscar la grabación que posteriormente fue difundida a los medios manipulada.

Lo hizo, según detalló Suárez, pocos días después de la tragedia y "por órdenes de Presidencia (de la Generalitat)". Se llevó el archivo en un pen drive. Apeló, comentó, a la "urgencia" y a que era una orden de Presidencia, que quería localizar "una llamada referente al desplazamiento del temporal a la serranía de Cuenca". Accedió a la sala de las llamadas y, solo cuando accedió al audio y se lo copió, abandonó las instalaciones.

Esta petición la realizó en un primer momento, dijo Suárez, el director general de Emergencias de la Generalitat el día de la dana, Alberto Martín Moratilla, quien solicitó localizar la llamada y su transcripción.

Pero esta última no se llegó a hacer porque Ricardo García pidió urgentemente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada.

El PSPV pidió la imputación

Tras estas afirmaciones, el PSPV, que ejerce la acusación, pidió que se citara como imputados tanto a Martín Moratilla como a García. La Fiscalía ha solicitado que sólo declare el segundo sin perjuicio de ampliar las diligencias después.

A raíz de la investigación iniciada por el juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, la Guardia Civil concluyó en un informe que los dos ex altos cargos tuvieron acceso al audio y lo copiaron en una memoria portátil entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Es decir, muy pocos días después de la tragedia del 29 de octubre.

Una grabación que pasados los meses, en febrero, fue filtrada a los medios manipulada.

Moratilla, sin embargo, negó en su declaración en el juzgado el pasado febrero que participara en esa filtración. "Es totalmente falso que recibiese ese audio o lo filtrase, es una confusión y se demostrará", aseguró.