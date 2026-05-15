Entró en vigor: la ayuda de hasta 15.000 euros para jóvenes que compren su casa en pueblos de menos de 10.000 habitantes

Lospequeños municipios y las zonas rurales siempre suelen ser las grandes olvidadas de la geografía española a la hora de buscar una nueva vivienda para vivir por la aparente falta de servicios o comunicaciones.

Sin embargo, el nuevo Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno de España para los próximos cuatro años busca reforzar la adquisición de inmuebles en estos pueblos y dinamizar la actividad local de las zonas, potenciando su capacidad para atraer nuevos vecinos.

Para fomentar la compra de casas, el plan del Ejecutivo central contempla ayudas de hasta 15.000 euros para aquellos que compren una vivienda en el mundo rural, en concreto, en localidades de menos de 10.000 habitantes.

En este sentido, cabe destacar que este subsidio cuenta con una serie de restricciones y condicionantes los cuales son imprescindibles para acceder a la ayuda.

En primer lugar, está dirigido específicamente a los jóvenes, un grupo de edad en el que el Gobierno contempla todas aquellas personas que se encuentran por debajo de los 35 años de edad.

Además, la casa que estos jóvenes adquieran deberá ser su primera vivienda, es decir, no podrán haber comprado ni construido ninguna antes.

Por último, cabe recordar que estas ayudas a los jóvenes de menos de 35 años también se podrán ampliar a municipios de 20.000 habitantes cuando se encuentran en situación de "pérdida de población".

También en relación con ayudas destinadas a los municipios con riesgo de despoblación, el Gobierno también contempla ayudas para la rehabilitación de inmuebles en estas localidades con el foco en la vivienda vacía.

Y es que el Ejecutivo ha creado ayudas para reformar viviendas que lleven vacías más de dos años con hasta 30.000 euros de financiación, recogidas también en el nuevo plan de vivienda.

Requisitos

Cabe recordar que estas ayudas se gestionan a través de convocatorias autonómicas (por ejemplo, por parte de las consejerías de Vivienda y Obras Públicas), pero la financiación se reparte entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), que aporta hasta el 60%, y la comunidad, que cubre el resto.

En la práctica, el propietario presenta la solicitud en su comunidad y, si cumple los requisitos, obtiene una subvención que cubre una parte importante del coste de la reforma.

Para acceder a la ayuda, la vivienda debe ser domicilio habitual o destinarse a alquiler asequible, con el compromiso de mantener ese uso durante varios años (normalmente entre 5 y 10, según la convocatoria).

Comunitat Valenciana

Por su parte, en la Comunitat Valenciana también se suma en materia de vivienda el Plan VIVE, una iniciativa de la Generalitat Valenciana para impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027 y que busca también evitar la despoblación de zonas con menos población.

Mediante el Plan VIVE se busca generar cerca de 74.000 empleos, movilizar miles de millones de euros de inversión y beneficiar a decenas de miles de personas, reforzando la rehabilitación urbana y la regeneración de barrios.