Un centenar de ingenieros agrónomos vuelven a reunirse para celebrar el 25º aniversario de la XXVI promoción

Los integrantes de la promoción de ingenieros agrónomos 1996-2001, en la Escuela Técnica Superior de Valencia. Cedida

Los profesionales festejaron el reencuentro y realizaron una aportación para la investigación del cáncer de páncreas, en memoria de un compañero fallecido.

Coincidiendo con el inicio de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas, la XXXVI Promoción de Ingeniería Agronómica de Valencia (1996–2001) ha celebrado su 25º aniversario.

Lo hizo con un reencuentro en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN), el lugar donde comenzó su formación y una etapa decisiva en sus vidas.

Cerca de 150 antiguos alumnos volvieron a recorrer las instalaciones de la Escuela en una jornada marcada por la emoción. El acto institucional, celebrado en la ETSIAMN, estuvo presidido por Constanza Rubio, actual directora, y reunió a los cinco directores que han liderado la Escuela en las últimas tres décadas.

Durante el encuentro se celebró la evolución profesional de la promoción y la capacidad de adaptación de toda una generación de ingenieros agrónomos.

Baldomero Segura, exdirector de la ETSIA, exdecano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos de España, destacó que el último cuarto de siglo ha estado "marcado por importantes cambios económicos y sociales", circunstancia que no ha impedido a la promoción homenajeada "demostrar su capacidad para seguir adelante”.

Las intervenciones de antiguos alumnos reflejaron la diversidad profesional de la promoción y el fuerte vínculo humano mantenido con el paso del tiempo. Fue el caso de Vanessa Garrido, actual directora de marketing y comunicación de Maschio Gaspardo, que agradeció especialmente el papel de la Escuela y del profesorado en la exitosa trayectoria de todos los compañeros. "Seguimos manteniendo intactos los lazos personales y profesionales que nacieron en esta Escuela, dijo.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a compañeros y profesores fallecidos. Y se tomó la iniciativa de realizar una aportación solidaria destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer para la investigación del cáncer de páncreas, en memoria de un compañero de promoción.

El aniversario concluyó con la entrega de insignias y placa, y un ágape conmemorativo celebrado en el hotel Only You Valencia, el mismo lugar donde la promoción festejó su graduación hace 25 años, con motivo también de la celebración de San Isidro Labrador, referente para todas las profesiones relacionadas con el campo y la gestión agrícola.