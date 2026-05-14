El promotor de Les Arts plantea soluciones contra el ruido para celebrar el festival donde siempre pese a la sentencia

El promotor del Festival de Les Arts, la empresa The Music Republic, apura los plazos y las medidas para celebrar su gran evento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Para ello, plantea soluciones tecnológicas contra el ruido que le permitan llevarlo a cabo pese a la sentencia judicial.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL diversas fuentes conocedoras de los movimientos más recientes de esta compañía, que se mantiene en silencio desde que se produjo la contundente sentencia sobre la contaminación acústica en el espacio.

A tres semanas de la celebración del evento nadie confirma todavía dónde se desarrollará, ya que para mantenerlo en su ubicación tradicional, la que da nombre al festival, las medidas adoptadas deberán cumplir con la ley y contentar a CACSA.

El reto es cumplir unos requerimientos que llegan tras la decisión del juzgado que el pasado mes de marzo puso límites estrictos a la celebración de eventos musicales masivos en este espacio por la contaminación acústica.

Preguntadas al respecto, fuentes de la Generalitat Valenciana se remitieron este miércoles a los comunicados de CACSA de los días previos. No hay novedad sobre la celebración de este gran evento musical, previsto en tan solo tres semanas.

De tal circunstancia se desprende que tales medidas contra el ruido -que nadie precisa- no parecen haber convencido, al menos hasta la fecha, a la administración autonómica.

Tras la sentencia, otros de los eventos ya programados sí optaron por trasladarse a otras ubicaciones, incluso los promovidos por la misma empresa.

Es el caso de los festivales 'I Love Reggaeton' y 'Love The 90s' -también de la promotora The Music Republic- que decidieron mudarse al estadio Ciutat de Valencia. El doble escenario del Festival de Les Arts impide un traslado de este último.

También otras citas como el concierto de Jean-Michel Jarre -que será finalmente en la Marina Norte- y el Village de los Gay Games. El Ayuntamiento decidió suprimirlo.

Incluso el Big Sound, previsto para los próximos 26 y 27 de junio, es precavido. Quieren quedarse en la Ciudad de las Artes, pero tienen un 'plan B': ya cuentan con una nueva ubicación "cerrada" y con toda la documentación tramitada y presentada por si se vieran obligados a abandonar el emblemático complejo.

Por el momento rechazan desvelar el nuevo emplazamiento, aunque entre las opciones estaría el Parc Central de Torrent, a unos 10 kilómetros del centro de Valencia.

La intención del Festival de Les Arts es clara: no quieren rendirse, y quieren celebrarlo los días 5 y 6 de junio en el lugar al que hace referencia su propio nombre.

Desde la publicación de la sentencia judicial no ha movido ficha, y el evento sigue anunciándose en redes sociales sin hacer ninguna referencia a un posible cambio de ubicación.

Esto ha causado inseguridad a los miles de asistentes que compraron su entrada con numerosos meses de antelación.

Algunos incluso optan por escribirles en sus perfiles de las redes sociales, y en los comentarios de sus publicaciones se pueden leer preguntas sobre un posible cambio de ubicación.

A esto, desde la cuenta oficial del festival responden: "Seguimos trabajando con normalidad".

Esta frase se puede interpretar de diversas formas, según reine el pesimismo o el optimismo. Quien lo lea desde un punto negativo entenderá que optan por no decir nada hasta última hora. Desde una visión positiva, incluso podría entenderse que se sigue adelante como si fuese cualquier otra edición.

Lo cierto es que, a tres semanas de celebrarse el festival, no existe una respuesta firme.

Lo que sí ha podido saber este periódico es que desde la organización se están haciendo inversiones en tecnología que permita reducir el ruido y celebrarse el evento.

Pero no basta con las buenas intenciones. Una vez realizadas todas las mejoras pertinentes será CACSA quien deba decidir si son suficientes o no para celebrar el festival.

La sentencia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia que el pasado mes de marzo puso límites estrictos a la celebración de eventos musicales masivos en este espacio por la contaminación acústica.

El juez estimó que el ruido de los eventos vulnera derechos fundamentales de los vecinos, y condenó al Consistorio a indemnizarlos con 3.000 euros a cada uno de los demandantes.

Así, instó al Ayuntamiento de Valencia y a CACSA a prohibir o reubicar cualquier actividad que supere el ruido que marca la ordenanza.

En este contexto, el Ayuntamiento instó a CACSA, que es quien otorga las licencias para los eventos, a cumplir con la sentencia.

Por su parte, CACSA solicitó a los tribunales mantener las actividades musicales en su ubicación original siempre que se garantice que no se supera el ruido permitido y adoptando medidas adicionales.