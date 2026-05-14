Profesores valencianos plantean poner un 10 general a todos los alumnos de 2º de Bachillerato durante su huelga

El conflicto educativo en la Comunitat Valenciana suma un nuevo episodio en plena huelga indefinida. Parte del profesorado de institutos públicos está planteándose la posibilidad de puntuar con un 10 a todos los alumnos de2º de Bachillerato como gesto de protesta ante las críticas del Gobierno valenciano.

La propuesta surge después de que el Ejecutivo autonómico advirtiera días atrás, antes de que arrancara el paro indefinido, que se estaba poniendo en riesgo al alumnado de este curso, que este año debe presentarse a la PAU el 2, 3 y 4 de junio.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, les advirtió que si "chantajeaban" con este alumnado, el Gobierno valenciano no se sentaría a negociar las mejoras que reclamaban.

Mientras tanto, los alumnos afectados -como también sus padres- se preguntaban ante la convocatoria de huelga qué pasaría con las notas del tercer trimestre, si podrían examinarse de los finales, o si contarían una evaluación con la que ir a las Pruebas de Acceso a la Universidad.

En caso de ser evaluados, su nivel de preparación sería diferente al del resto de alumnos de centros privados y concertados, aunque también respecto a otras comunidades autónomas. Lo que, en carreras con alta demanda, podría hacer que algunos estudiantes se quedasen fuera tras un duro camino para llegar a la facultad.

Ante esto, la Conselleria de Educación fijó como servicios mínimos que los profesores de 2º de Bachillerato evaluaran a los alumnos, aunque dejasen de acudir al centro educativo. Y remitió una carta a las familias en la que advertía que ningún alumno ni familia podía "ser rehén de un conflicto sindical".

La medida, obligado cumplimiento, fue recurrida por los sindicatos al considerarla "abusiva" y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acabó dándole la razón al Gobierno valenciano.

A pesar de que la evaluación está garantizada, las manifestaciones del ejecutivo autonómico han despertado un importante malestar entre los docentes. Hasta el punto de que se ha planteado en diferentes asambleas la opción de poner la calificación máxima de forma generalizada.

La intención es reconocer su rendimiento en la fase final del curso, y demostrar que en ningún momento se pretendió perjudicar a estos estudiantes.

La iniciativa, eso sí, no cuenta con consenso general. De hecho, fuentes de STEPV indican a este diario que actuar de esta manera puede ser "perjudicial y volverse en contra del profesorado".

Explican, en este sentido, que si esto ocurre, los centros se podrían enfrentar a "multitud de reclamaciones" por parte de los padres.

A modo de ejemplo, si se pusiera un 10 a un alumno que tiene una media de 8 y a otro que tiene una media de 9 y ambos quisieran promocionar para entrar en la misma carrera universitaria, se estaría perjudicando a un estudiante frente a otro.

Por ello, aseguran que en las asambleas en las que los profesores han preguntado por esta cuestión, exponen los 'contras' que tiene una decisión de este calado y se muestran convencidos de que acabará sin respaldo.

Por su parte, la consellera del ramo, Carmen Ortí, ha asegurado que no tiene noticias de esta situación, si bien se ha mostrado convencida de que "ningún profesor va a fastidiar a ningún alumno".

Auto del TSJ

En cualquier caso, la evaluación de los estudiantes de 2º de Bachillerato quedó garantizada más si cabe con los dos autos del TSJCV que se dieron a conocer este lunes.

Los magistrados, si bien reconocían el derecho a huelga, subrayaban que este encontraba "un primer límite al enfrentarse a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la educación".

En esa línea, destacaban especialmente los derechos e intereses de estos estudiantes y su preparación para la PAU. "Un hito muy destacado de sus vidas académicas y también de sus respectivos futuros profesionales", exponían los autos.

La Sala constataba en ese punto "un relevante interés general en que todos esos alumnos afronten esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba". Con el aval del TSJCV, arrancó la huelga este lunes. Y la evaluación de estos alumnos quedaba garantizada.