El PP mantiene el optimismo sobre un pacto de presupuestos en la Diputación de Valencia, pero el PSOE enfría el acuerdo

El grado de optimismo sobre un pacto entre el PP y el PSPV para los presupuestos en la Diputación de Valencia -actualmente prorrogados- varía según a quién se pregunte. Mientras el presidente de la corporación, Vicente Mompó, trabaja en un acuerdo exprés para aprobarlos este mes con la abstención de los socialistas, estos últimos no dan nada por hecho y se muestran exigentes en sus condiciones.

Las prisas de ambas partes es evidente que no son las mismas. Mompó quería sacar adelante las cuentas en el pleno ordinario de mayo, pero no da tiempo. Así que ahora los populares lo fían a un pleno extraordinario entre finales de este mes y comienzos de junio.

El PSPV, sin embargo, no juega con plazos. Quiere ejercer presión y poner sus condiciones. La principal en este momento es que se abonen las inversiones a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, en varios de los cuales (Paterna, Gandia o Sagunto) gobiernan ellos.

Por ahora no se ha celebrado la reunión pendiente entre Mompó y el portavoz socialista en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa. El PP ha movido ficha con el envío de un documento de propuesta de 30 páginas.

Ante los recelos del PSPV, una de ellas consiste en que en la comisión de Hacienda se incluya el compromiso obligatorio de que las inversiones a los municipios de más de 50.000 habitantes se van a ejecutar. Sería un punto que iría a comisión y a pleno y que habría de cumplirse.

Los socialistas, sin embargo, no acaban de confiar y quieren ver el dinero en las cajas de los ayuntamientos antes de dar su voto a favor. En todo caso, siguen dispuestos a negociar. Así que las conversaciones siguen abiertas a la espera de avances, pues el PSPV está estudiando la propuesta de los populares.

A los dos partidos les interesa aprobar unos nuevos presupuestos para dotar de fondos a los ayuntamientos que gobiernan cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027. Además, en el caso de Mompó, contribuiría a reforzar su perfil propio con un pacto transversal que suponga desmarcarse de Vox en mitad de todo el enfrentamiento nacional.

Pese a los intereses comunes, nadie da un acuerdo por seguro.