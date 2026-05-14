Ya es oficial: el Ayuntamiento de Castellón lanza un sorteo de 100 cheques de 100 euros para comprar en comercios

La concejalía de Comercio y Consumo de Castellón ha puesto en marcha la nueva campaña ‘Comerç local a prop de tu’, una iniciativa de dinamización comercial con la que se repartirán 10.000 euros en compras para incentivar el consumo en los establecimientos de proximidad de la ciudad.

Activa ya desde el pasado 11 de mayo, la campaña estará habilitada hasta el próximo 20 de junio y cuenta con la participación de más de 100 comercios locales adheridos a las asociaciones comerciales de Castellón.

Los establecimientos participantes estarán identificados con la cartelería oficial de la campaña y dispondrán de papeletas para entregar a sus clientes.

Todas aquellas personas que realicen compras superiores a 10 euros podrán participar en el sorteo rellenando la papeleta y depositándola, junto al ticket de compra grapado, en una de las siete urnas habilitadas por el Ayuntamiento en las diferentes tenencias de alcaldía y en el edificio Cuatre Cantons, facilitando así la participación de vecinos de todos los distritos de la ciudad.

Una vez finalizada la campaña se celebrará un sorteo en el que se extraerán las 100 papeletas premiadas. Cada una de ellas recibirá un cheque por valor de 100 euros que deberá destinarse íntegramente a compras en el comercio local de Castellón.

Tal y como ha detallado el consistorio, buscan reforzar el impacto directo de esta acción sobre los negocios de proximidad y fomentar nuevas compras en los establecimientos adheridos.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, destacó que "esta campaña es una nueva muestra del compromiso del Ayuntamiento con el comercio local, que representa una parte esencial de la actividad económica y social de Castellón".

"Queremos seguir apoyando a nuestros comerciantes y autónomos, porque son quienes mantienen vivos nuestros barrios y ofrecen una atención cercana y personalizada que diferencia al comercio de proximidad", recalcó.

Vidal también ha señalado que "con esta iniciativa buscamos incentivar las compras en los establecimientos de la ciudad y premiar la fidelidad de los clientes, al mismo tiempo que damos visibilidad al esfuerzo diario que realizan los comerciantes locales".

"Animamos a todos los castellonenses a participar en esta campaña y a seguir apostando por un modelo de consumo que genera empleo, riqueza y oportunidades en Castellón", concluyó.