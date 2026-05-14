Catalá y Mompó exhiben un acercamiento para mostrar la unidad del PP valenciano en la cuenta atrás de las elecciones

Bien es sabido dentro del PP valenciano que la relación entre María José Catalá y Vicente Mompó no es que sea una de las mejores. La escasa sintonía entre la alcaldesa de Valencia y el presidente de la Diputación ha sido más o menos disimulada a lo largo de los últimos años en función del momento. Pero nada como unas elecciones para exhibir buen rollo.

A justo un año de los comicios autonómicos y municipales de 2027, el partido es consciente de que ha de mostrar la mayor unidad interna posible. Así lo quiere Génova y así lo pretenden los propios líderes del PPCV si quieren que todo esté tranquilo en su relación tanto en el territorio como con la dirección nacional.

Por delante no sólo hay unos comicios, sino la ratificación de Juanfran Pérez Llorca como candidato a la Generalitat y la incógnita de la celebración de un congreso regional que Génova estudia si activar.

En todo este contexto, Catalá y Mompó no es que anden de idilio, pero sí están protagonizando un acercamiento tras varios episodios de tensión bastante visibles. El último fue a cuenta de la lona desplegada por la Diputación de Valencia en la Plaza de Toros de la ciudad.

Fue a finales de noviembre cuando colgó un mensaje que no sentó nada bien a la alcaldesa. "Que vinga, que vinga, que vinga la llum i..." decía el texto. Los versos siguientes, del grupo Al Tall, aunque no figuraban, eran: "i que al senyor alcalde li peguen en lo cul". Finalmente, en diciembre la Diputación colocó una nueva lona con el mensaje final, que dejaba ver que no apelaba a Catalá. "i a la plaça vindre que torne a ser costum".

Que no hubiera referencia a ella o que desde la corporación aseguraran que Catalá siempre estuvo al corriente de los mensajes sin que pusiera reparos no impidió que la tensión subiera. "La falta de luces es un problema serio... por eso están de obras en la plaza", afirmó la alcaldesa de Valencia en alusión a Mompó después de que su portavoz, Juan Carlos Caballero, pronunciara estas mismas palabras.

Gestos de aproximación

Pero el contexto político es otro por la proximidad electoral y el lema de remar todos a una intentar calar en el PPCV. Nadie quiere que los enfrentamientos internos -estériles como definen algunos- distorsionen el resultado de los comicios.

Así que Catalá decidió este miércoles deshacerse en sorprendentes halagos hacia Mompó a cuenta de la negociación que ambos están teniendo para el uso del antiguo edificio de Hacienda ubicado en la calle Guillem de Castro. El inmueble es en un 60 % propiedad del consistorio y en un 40 % de la Diputación.

"Se podrá encontrar una buena solución. Él es un gran presidente de la Diputación y creo que es muy sensible a las necesidades de la ciudad. Y nosotros, desde luego, somos muy receptivos", señaló.

"Nos gusta tener como aliado a la Diputación de Valencia. Siempre hacemos cosas muy interesantes. Recientemente hemos cerrado la gestión conjunta de la Casa dels Bous, ellos haciendo la gestión cultural y nosotros la rehabilitación del espacio. Nos gusta tenerlos como aliados y siempre llegamos a buen puerto", añadió.

Tanto el edificio de Hacienda como la Casa dels Bous habían generado conflictos entre ambos que ahora parecen reconducirse. En cuanto al primero, Catalá manifestó su voluntad de que pudiera albergar "una gran biblioteca" y ser "un gran espacio cultural de referencia" que compatibilizaría ese uso con el administrativo.

Mompó, también este miércoles, apuntó próximamente mantendrá una reunión con la alcaldesa de Valencia para tratar este asunto y que él no va a suponer "ningún problema". Los dos han hablado por wasap y se citarán previsiblemente la semana que viene.

Es posible que no sean los únicos gestos. El presidente de la Diputación quiere sacar adelante nuevos presupuestos y hay prevista una importante cantidad para la ciudad de Valencia.

Liderazgos

A este acercamiento entre ambos se suma la reunión hace dos semanas entre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y los presidentes provinciales. La relación entre el jefe del Gobierno autonómico y Mompó tampoco pasa por su mejor momento.

Mientras dentro del partido hay muchas voces que creen que el presidente de la Diputación está compitiendo en liderazgo con Pérez Llorca, éste último busca igualmente mostrar unidad ante un posible congreso que no tiene fecha.

El cónclave ha de ser autorizado por Génova, que el próximo lunes celebra una Junta Directiva Nacional tras las elecciones andaluzas en la que podría dar alguna pista sobre sus intenciones o eludir el tema por ahora.