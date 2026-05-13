Los sindicatos mantienen la huelga mientras negocian con la Generalitat: habrá protesta tras la reunión con la 'consellera'

La reunión propuesta por la consellera de Educación del Gobierno valenciano, Carmen Ortí, a los sindicatos de docentes para abordar este jueves una nueva oferta de mejoras al profesorado valenciano no frenará el calendario de protestas. Y todo apunta a que tampoco la huelga indefinida que arrancó este lunes.

A primera hora de este miércoles, tercer día del paro indefinido, Ortí se dirigió a las organizaciones sindicales STEPV, CCOO, UGT, ANPE y CSIF para pedirles que volvieran a la mesa de negociación y presentarles este jueves una nueva "propuesta integral con medidas de apoyo al profesorado".

Un encuentro en el que estará acompañada del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, así como de todos los directores generales del departamento, y en el que el objetivo prioritario será tratar de llegar a un entente que frene la huelga no universitaria en los centros públicos en pleno fin de curso.

Las expectativas de poder llegar a una conformidad, no obstante, fueron rebajadas pocas horas después por los sindicatos. A las puertas del Palau de la Generalitat, el representante sindical Marc Candela (STEPV) trasladó a los manifestantes que irán a la negociación "con toda la fuerza".

"No os fallaremos", dijo para acto seguido agregar: "Pero os pedimos algo: no nos falléis vosotros tampoco, porque mañana tenéis que estar en la puerta de la conselleria".

No en vano, en el calendario de protestas está prevista una concentración en las puertas del departamento situado en Campanar, 32 a las 12:00 horas.

La intención es seguir presionando al Gobierno valenciano para que atienda sus reivindicaciones: la recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo (lo que supondría una subida salarial de aproximadamente 500 euros mensuales); bajar las ratios en las aulas; o aumentar plantillas con la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo.

También reforzar el número de profesionales que trabajan específicamente en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales en las aulas, un plan de adecuación climática que evite las situaciones de frío y calor extremo, y acabar con los barracones.

"Lo queremos todo, queremos todo el pack. No queremos migajas, queremos el pan entero", proclamaron los sindicatos en la Plaza Manises con cánticos dirigidos también al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para que se asomara a dialogar con ellos.

Algo que no ocurrió, si bien en una atención a medios el jefe del Consell se mostró favorable a "atender todas las pretensiones" planteadas por los sindicatos de docentes. Eso sí, relegó la negociación relativa a los salarios a un segundo plano.

Llorca aseguró haber escuchado a las organizaciones sindicales afirmar que el tema de las retribuciones no era el asunto más importante por el que se planteaba esta huelga. "Si de verdad lo menos importante son los salarios, atendamos lo importante", aseveró en relación al resto de demandas.

En cualquier caso, el planteamiento de los sindicatos en la concentración de este miércoles no dejó lugar a dudas: no están dispuestos a aceptar menos de lo que piden. Por lo que el paro podría alargarse más allá de este viernes, dado que se da por hecho que la conselleria no llegará a conceder todo lo que exigen.

El departamento ha subrayado en reiteradas ocasiones la imposibilidad de hacer frente a todas ellas por el poco margen de maniobra que tiene ante la falta de unos nuevos presupuestos autonómicos y por lo que supone el montante global: 2.400 millones de euros.

Con estos mimbres, las organizaciones sindicales han decidido mantener intacto el calendario de protestas. Incluida, la que estaba agendada para este mismo jueves, tres horas después del inicio de la reunión.

Se da la situación de que en el mismo día se producirá la primera reunión desde que la semana pasada se rompieran las negociaciones, y pocas horas después se celebrará el cuarto día de paro a las puertas del departamento dirigido por Carmen Ortí.

La primera oferta de la conselleria

Por lo pronto, la oferta que realice la conselleria deberá mejorar a la que hay en estos momentos sobre la mesa y que motivó la ruptura de las conversaciones la semana pasada.

Esta contemplaba un incremento retributivo de 75 euros brutos al mes -1.050 euros al año- que se aplicaría de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2027, lo que significa que se haría plenamente efectiva en la nómina a finales de 2029.

Con ella, "los profesores se situarían entre los cinco mejores pagados de todo el Estado español", según Ortí. Un cálculo que la Generalitat realiza porque tiene en cuenta los sexenios que perciben los docentes valencianos.

Sin embargo, la situación difiere si solo se tiene en cuenta el salario base. Por lo que, los sindicatos tildaron la subida de "irrisoria" e "indignante", ya que a partir del 1 de enero de 2027 supondría cobrar en torno a 25 euros brutos más al mes para, al cabo de tres años, completarse una subida de 75 euros.