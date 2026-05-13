Profesores y taxistas colapsarán el centro de Valencia este viernes con 2 manifestaciones: horarios y recorridos

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación. Rober Solsona / Europa Press

Los sindicatos docentes y el sector del taxi en Valencia tienen programadas dos manifestaciones para este viernes que, previsiblemente, podrían colapsar el centro de la ciudad.

Se trata de las reivindicaciones que ambos sectores vienen realizando en los últimos días y semanas: los profesores por la mejora de sus condiciones laborales y los taxistas por su lucha contra los VTC.

Ahora ambos protestarán este próximo viernes, según lo anunciado por las organizaciones, aunque técnicamente no coincidirán en espacio y tiempo.

Por un lado, la huelga indefinida de profesores de centros educativos públicos que comenzó el lunes 11 de mayo tiene un calendario semanal con protestas programadas.

Comenzó el propio lunes con una manifestación por el centro de Valencia que partió de la plaza de San Agustín y culminó en la plaza de la Virgen, ha continuado este miércoles con una protesta en la plaza de Manises y este jueves prevé una nueva en la Conselleria de Educación.

En el caso del viernes, los sindicatos plantean una manifestación "unitaria" que culminaría en la plaza del Ayuntamiento.

Está programada para las 12.00 horas, y en esta ocasión buscará reunir a docentes de toda la Comunitat, en lugar de realizar protestas en cada territorio.

El conflicto estalla en pleno fin de curso escolar y se centra en las subidassalariales, mejoras en las infraestructuras, la reducción de ratios de alumnos y la burocracia, el incremento de las plantillas de profesores, la defensa del uso del valenciano o la climatización en las aulas que piden los docentes.

Por otro lado, las asociaciones representativas del sector del taxi de Valencia han convocado una nueva manifestación por el centro de la ciudad para el próximo viernes entre las 9.30 y las 11.30 horas.

Con ella quieren defender "el servicio público del taxi" frente a los vehículos de transporte con conductor (VTC), dentro de la campaña de protestas semanales iniciada en abril.

En concreto, se ha citado a los taxistas a las 9.30 horas en la calle Blanquerías con Torres de Serrano (ocupando Guillem de Castro-Blanquerías).

Así, a partir de las 10.00 horas iniciarán una marcha lenta con recorrido por la plaza de Tetuán y las calles Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Àngel Guimerà, Linares, avenida del Cid y 9 d'Octubre.

La manifestación concluirá con una pitada ante la Conselleria de Transportes, ubicada en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, avanzan las organizaciones del sector del taxi.

Paralelamente, durante este viernes se ha convocado una protesta a pie a partir de las 10.00 horas, con inicio en la misma Conselleria hasta que finalice la manifestación de los taxis. Ambas movilizaciones finalizarán alrededor de las 11.30 horas.

Estas protestas se enmarcan en el calendario de escraches dirigidos por el sector del taxi al conseller Vicente Martínez Mus y al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto a una campaña de concienciación y un reparto de 'flyers' a los taxistas.

Ambas protestas discurrirán por el centro de Valencia, aunque previsiblemente la de los taxis finalizará media hora antes de que se inicie la de profesores.