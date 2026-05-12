Los primeros jefes de zona de la CHJ que declaran ante la jueza de la dana se desvinculan de la labor de control de barrancos

Los primeros agentes o guardias fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) citados a declarar como testigos en la causa de la dana han comparecido ante la jueza. Se trata de los llamados Policías del Agua de aquel fatídico 29 de octubre de 2024. Este martes han acudido el jefe de la Zona Centro - que abarca el área por la que discurre el río Magro y barrancos como Horteta o la rambla del Poyo, en la cual se produjeron la gran mayoría de las 230 muertes- y el responsable de la subzona de Valencia.

Ambos se han desvinculado de la labor de control inmediato de los barrancos porque, según ha explicado sobre todo el primer técnico, su trabajo consistía más bien en hacer informes del "día después" de la emergencia tras "ver cómo han quedado los cauces", ha detallado.

Las citaciones de estos técnicos se producen después de que la Audiencia de Valencia admitiera un recurso de una de las acusaciones, al que se adhirió la Fiscalía, y ordenara identificar a los agentes de la CHJ que trabajaron aquella jornada para que después testificaran. El Ministerio Público consideró relevante comprobar qué agentes "realizaron las labores de control y vigilancia propias del ejercicio de sus funciones" el día de la dana.

La Confederación, en un escrito firmado por su presidente, Miguel Polo, detalló que el 29 de octubre había seis efectivos entre agentes o guardias fluviales en tareas de vigilancia, un jefe de zona y un responsable de subzona. En los dos sectores de la rambla del Poyo y barranco de la Horteta había un agente medioambiental y un guardia fluvial, respectivamente.

El jefe de zona y el responsable de subzona son los que han declarado este martes. A lo largo del interrogatorio han explicado que su función era "observar la emergencia", pero ha destacado que no tenían competencias en esta gestión, como ha quedado patente a lo largo de la investigación judicial al estar todas en manos del departamento de Emergencias de la Generalitat.

Para el control instantáneo de la emergencia, ha señalado, hay "otros" agentes. Habrá que esperar para comprobar lo que concretan estos Policías del Agua sobre su trabajo de vigilancia de campo aquel día.

Los técnicos, ha comentado el jefe de Zona, tienen un grupo de Whatsapp en el que habitualmente abordan los episodios que afectan a los barrancos. En él, ha admitido, no se habló del Poyo. Tampoco estuvieron coordinados con Emergencias porque, ha apuntado, su labor no es la de "informar" a este departamento de la Generalitat.

El jefe de Zona ha indicado que en los informes posteriores al día de la dana registraron mil incidencias.