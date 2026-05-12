El juez cita como imputado por su título falso al excomisionado del Gobierno para la dana, el socialista José María Ángel

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado como imputado al ex comisionado del Gobierno de España para la dana, el socialista José María Ángel, para el próximo 22 de mayo.

Así consta en el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El magistrado ha acordado esta declaración tras la reapertura de la investigación sobre el título falso que aportó como empleado de la Diputación de Valencia.

La citación se produce después de que la Audiencia de Valencia ordenara reabrir la investigación, que había sido previamente archivada por el juez.

Los magistrados de la Audiencia de Valencia estimaron los recursos de la Diputación de Valencia y de Manos Limpias y, de manera parcial, el de la Fiscalía. Con ello, revocaron el sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia y lo dejaron sin efecto.

El juez había decretado el pasado octubre el sobreseimiento libre de la causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias.

Ésta se refería a la supuesta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía, por lo que estaría prescrito de conformidad con lo que dispone el artículo 131 del Código Penal.

El magistrado entendió que los hechos estaban prescritos "cuanto menos hace 30 años" y, por tanto, la posible responsabilidad penal había quedado extinguida.

En su auto razonó que el delito de falsedad documental es un delito que se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes.

"Ya se aplique el delito del artículo 390 o el artículo 392 del Código Penal, con plazos de prescripción de 10 o de 5 años, respectivamente, los hechos denunciados están notoriamente prescritos", señaló el instructor.

La Audiencia de Valencia, sin embargo, consideró que la instrucción ha de seguir adelante por varios motivos. El fundamental, que no está tan claro que la prescripción se produjera hace 30 años.

Para empezar, señaló que en la resolución del juez se tratan algunos aspectos más que la prescripción de la falsedad estricta.

Como estos otros aspectos mencionó si se pudiera estar también "ante una estafa o malversación con desviación reiterada de fondos cada mes" y la circunstancia de que el sobreseimiento se dictó "sin la escucha de la persona denunciada".

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