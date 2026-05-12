Joan Baldoví aspira a "ganar en 2027 y ser el próximo president": "Diana Morant será una gran vicepresidenta"

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha confirmado este martes en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum su candidatura a la Generalitat Valenciana para las elecciones autonómicas de 2027.

Una cita en la que ha asegurado que aspira a "ganar" y convertirse en el próximo president. Y en la que, además, ve a Diana Morant, candidata del PSPV, como "una gran vicepresidenta".

La candidatura de Baldoví, eso sí, se materializará siempre y cuando su partido "así lo decida". Una alusión indirecta a la futura candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra.

No en vano, aunque en la coalición todos aseguran que no existen dudas sobre su candidatura, sí ha habido discrepancias entre Iniciativa y Més sobre la forma en la que debe ratificar o formalizarse ese nombramiento.

Mientras los primeros son partidarios de una comunicación formal en una ejecutiva, los segundos defienden que debe someterse a votación en una asamblea porque así lo fija el reglamento interno de la coalición en Valencia.

"En cualquier caso va a salir aclamada, pero debemos respetar nuestras propias normas de funcionamiento", señalan en declaraciones a este diario.

El síndic de Compromís ha detallado asimismo cuál será la hoja de ruta de la coalición en caso de que lleguen a gobernar. Y entre las propuestas más destacadas se encuentra la aprobación de una nueva ley para prohibir los pisos turísticos "en aquellos municipios que así lo pidan".

"Los bajos deben volver a ser comercios, y los hoteles para los turistas", ha defendido tras avanzar, del mismo modo, que si Compromís gobierna en la Generalitat Valenciana, habrá tasa turística.

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