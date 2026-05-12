El Consejo de À Punt propone formalmente a Román Ceballos como presidente de CACVSA, con la abstención de Ens Uneix

El Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha aprobado la propuesta de nombramiento del consejero Román Ceballos como nuevo presidente de la entidad.

La propuesta surge para cubrir la vacante que dejó hace unos meses Vicente Ordaz al ser nombrado secretario autonómico de Comunicación. Ahora será el pleno del Consell el que debe ratificar el nombramiento.

Se trata de la persona acordada finalmente por PP y Vox, tal como adelantó EL ESPAÑOL el pasado mes de marzo.

Desde la salida de Ordaz, otra consejera, Rosalía Mayor, ha estado ejerciendo como presidenta sustituta hasta la elección del nuevo máximo responsable.

La propuesta abordada en la reunión de este martes ha contado con la abstención del consejero en representación de Ens Uneix, Ricard Gallego.

"Nos hemos abstenido porque no es una persona relacionada con el sector audiovisual y no sabemos cuál va a ser su cometido en la televisión autonómica", ha explicado a Europa Press.

Además, y "sin ánimo de prejuzgar nada", Gallego ha justificado la posición de su grupo al argumentar que ahora mismo "no podíamos votar a favor de su nombramiento, como tampoco oponernos".

El Consejo de Administración de la CACVSA está conformado por ocho personas: siete elegidas por Les Corts -a propuesta del PP y Vox- y una por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Este último es Ricard Gallego, director del gabinete de vicepresidencia de la Diputación de Valencia y miembro fundador de Ens Uneix.

El pleno de Les Corts eligió a finales de abril a Román Ceballos como consejero de la CACVSA gracias a los votos del PP y Vox.

La candidatura de Ceballos -registrada por el PP y la única presentada entre los grupos parlamentarios- salió adelante en segunda votación gracias a la mayoría absoluta que suman el PP y Vox. En primera votación no lo consiguió al votar en blanco y nulo PSPV y Compromís.

Fuentes de la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, explicaron entonces que, una vez elegido miembro del Consejo de Administración, es este órgano el que debe proceder a elegirle como presidente del mismo y después será el pleno del Consell el que tenga que ratificar el nombramiento.

Ceballos fue director general de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat, secretario autonómico de Formación y Empleo, así como director General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), y posteriormente fue director del Área Laboral de KPMG Abogados en la Comunitat Valenciana.

Licenciado en Ciencias del Trabajo, Graduado Social y diplomado en Relaciones Laborales por la Universitat de València, fue vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunitat Valenciana, miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, miembro del Comité Económico y Social y patrono de la Fundación Desarrollo e Innovación.

Además, ocupó el cargo de presidente del Patronato de la Fundación para la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales y ejerció como presidente de la Fundación Nacional para la Prevención de Riesgos Laborales durante ocho años.