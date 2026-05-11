Historia y Pensamiento, el grado "a contracorriente" del CEU en tiempos de la IA y TikTok: será gratis para sus mejores alumnos

Un grado en Historia y Pensamiento en tiempos de la IA y TikTok. Es la propuesta "a contracorriente" que lanza la Universidad CEU Cardenal Herrera en su campus de Alfara del Patriarca (Valencia).

Así la calificó el rector de la CEU-UCH, Higinio Marín, en un encuentro con periodistas para explicar esta apuesta por las humanidades de la universidad privada. Es un grado para "enseñar a pensar" que será "gratuito para los mejores alumnos", según dijo.

No fue un encuentro al uso. En sintonía con el grado que se presentaba, Marín, filósofo de formación, convocó a los periodistas no a una rueda de prensa, sino a "un debate en profundidad de 90 minutos".

En el mismo hizo una reflexión sesuda sobre los valores que se desdibujan, sobre la pérdida del poso humanístico en las nuevas generaciones: la misma reflexión que ha llevado a la universidad privada a impulsar esta singular carrera.

"La ofrecemos en un momento en el que alumnos y padres buscan la salida laboral, la tecnificación", reconoció. "Pero el CEU es una fundación y está dispuesta a ejercer una función social con esta apuesta", contrapuso.

Con este propósito ha ideado la institución Historia y Pensamiento, como un grado que se pueda compaginar con otros como Periodismo.

Lo ofrecerá de forma gratuita para sus mejores alumnos. En concreto, para aquellos que formen parte de su "plan de excelencia" por las calificaciones obtenidas en sus grados de origen.

También podrán acceder becados al mismo alumnos de nuevo acceso con la beca 'Humanitas' que el CEU brinda a los mejores alumnos de bachillerato.

El objetivo es dotar a los mejores de un grado profundo, intelectual, que los sitúe aún más en la excelencia.

50 plazas

El grado se encuentra "pendiente de autorización de impartición", según consta en su web. La universidad comenzará a impartirlo el próximo curso o el siguiente en función de la demanda. Oferta 50 plazas.

"El deseo de saber de dónde venimos para entender adónde vamos. Las grandes preguntas sobre el sentido de la vida, la historia, la cultura y la verdad. Historia y Pensamiento: mirar el pasado con ojos críticos para vivir nuestro presente y comprender nuestra época en toda su profundidad", expone la universidad sobre el mismo.

Está dirigido a "jóvenes con una inquietud por el significado de la vida y que quieren entender qué ha pasado en la historia para comprender mejor el mundo de hoy".

"Estudiantes a los que les gusta leer, pensar, escribir y quedar fascinados por la historia, la filosofía, la literatura y la cultura. Estudiantes que se hacen preguntas sobre la realidad y la verdad, y que quieren aprender a mirar la realidad con espíritu atento", agrega la CEU-UCH.

Se trata de "un grado que conecta pasado y presente para ayudar a comprender mejor el mundo actual". "Combina teoría y práctica a través de debates, análisis de la cultura contemporánea, estudio de los clásicos y de los grandes hechos históricos junto a la filosofía de cada época", expone la web.

Las materias del grado dan buena cuenta de la profundidad de su apuesta. Aborda el primer año la antigüedad; el segundo, el medievo; el tercero, la modernidad; y el cuarto, el mundo contemporáneo. Todo ello desde las perspectivas de la historia, la filosofía y el arte.