La Fiscalía responde a la jueza de la dana: avala las diligencias dirigidas a indagar en la actuación de Mazón

La Fiscalía ha respondido a la jueza de la dana que avala todas las diligencias acordadas por ella y dirigidas a indagar, de manera indirecta, en la actuación de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.

El Ministerio Público recuerda que no recurrió ninguna de estas resoluciones porque las vio ajustadas a derecho.

Así se ha pronunciado en un escrito después de que la magistrada le pidiera que se pronunciara sobre si abogaba por mantener o revocar y excluir de la causa las diligencias ya acordadas después de que la Fiscalía apoyara la personación en la causa de Mazón.

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