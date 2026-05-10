Topuria, Conan, ladrones de La Casa de Papel... los apodos de los narcoestibadores en el chat para coordinar entregas de coca

Las conversaciones e imágenes intervenidas en los móviles de algunos de los líderes de la supuesta trama de narcotráfico de 'Spider' exponen tanto los apodos a los que recurrían como la jerga que usaban.

Todo figura en el último informe entregado por la Policía al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de la investigación. Se trata de un análisis de los chats de Zangi, una aplicación encriptada de origen armenio habitual entre los narcotraficantes. En otra de las causas que también han tenido lugar en Valencia recientemente, los acusados de narcotráfico usaban otra aplicación similar, Sky ECC, cuyas conversaciones se convirtieron en la prueba principal del procedimiento.

En 'Spider', estas comunicaciones también son una prueba relevante, si bien la particularidad de esta investigación es que los agentes encubiertos en la presunta organización criminal han permitido obtener toda la información clave.

En todo caso, los chats resultan muy importantes porque en ellos los acusados hablan impunemente -remarca la Policía- sobre operaciones de tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala.

El móvil intervenido al investigado J. M. -considerado intermediario al liderar operaciones de narcotráfico en el Puerto de Valencia y ser responsable de la distribución de la cocaína- es una muestra de ello. Zangi, recuerda el informe, tiene un cifrado de grado militar y cada usuario tiene asociado un número de 10 cifras y un nickname (apodo) establecido por el usuario para identificarse con el resto.

El acusado tenía una larga lista de contactos en esta aplicación, entre ellos la de otros tres presuntos líderes de la trama dedicados a materializar la supervisión y el control de los equipos de extracción de la droga.

En las conversaciones, cada uno tiene un apodo de lo más variopinto. El propio J. M. se llama Kamal, aunque en algunas ocasiones se identifica como Popelle o Aladín. El resto de nombres de los otros líderes de la red van desde a personajes de la popular serie La Casa de Papel (Berlín y Moscú) a deportistas (Topuria o Ronaldo).

También aparecen apodos de cantautores (Joaquín Sabina), de personajes de ficción (Conan) u otros como Satoshi Nakamoto (alias usado por el creador de bitcoin).

La búsqueda de transitarias

Las conversaciones intervenidas exponen igualmente la jerga propia que utilizaban los presuntos líderes de la red. Iba desde las expresiones más típicas del mundo del narcotráfico como "hay faena" (usada para referirse a que hay mercancía ilícita para mover o vender cocaína) o "aparatos" para hablar de un kilogramo de esta sustancia, a otras de esta trama concreta.

Por ejemplo, un kilo de cocaína también se llamaba "muñeco" o denominaban "murciélagos" a los drones con los que pretendían hacer operaciones de narcotráfico. Éstos se usaban para mover la mercancía. En este caso, se planteaban hacerla por el estrecho, siempre y cuando les cuadrara la autonomía de los drones.

Conversación sobre los drones. EE

Finalmente nada de ello ocurrió porque estalló la operación policial de septiembre de 2025 en la que hubo 81 detenidos y en la cual se centra la causa judicial.

Precisamente en estos chats se comprueba que los líderes de la supuesta trama sabían que iban a arrestarlos. "La semana que viene se llevan a gente", dicen en una de las conversaciones en referencia a ello.

Otra de las palabras de su jerga era "canguros" para mencionar a los camioneros conniventes con la organización criminal. Éstos participaban en las operaciones de extracción de cocaína en el Puerto de Valencia.

Igualmente, se refieren a las transitarias como "transexuales". Aquí hay un fragmento de conversación relevante porque se comprueba cómo los miembros de la red están gestionando la colaboración tanto de transitarias como de empresas transportistas para las llegadas de la droga .

"He estado reunido hoy con un pepino de transexual. Con un pepino pepino bro. Se van a terminar las embarazadas", le comenta en relación al método de meter cocaína en los contenedores con mercancía lícita y a los que se denomina "preñados" .

"¿De qué lado bro?", le pregunta su interlocutor. "Perú, Brasil Chile y tienen que mirar de dónde más. Pero esas tres son constantes", responde.