Que limpien el mar y no tu habitación de hotel: la singular iniciativa de 4 jóvenes que ya ha retirado 16 toneladas de plástico

Carlos Fluixá y Zdenka Lara, junto a Amaia y Julen Rodríguez, han conseguido 'pescar' más de 16 toneladas de plástico del mar, puertos y costas del Mediterráneo gracias a sus empresas.

Por cada habitación de hotel en la que el huésped renuncia a la limpieza diaria, se retira un kilo de residuos plásticos del fondo del mar: ya van por las 16.000.

El proyecto La habitación que limpia el mar fue impulsado por la startup valenciana líder en sostenibilidad hotelera Eco-One, junto a la compañía de innovación medioambiental Gravity Wave.

"Hemos comprobado que la estancia media en los hoteles es de siete días. Si un día no te cambian las sábanas ni las toallas, no pasa nada", afirma Carlos Fluixá, CEO y cofundador de Eco-One, a EL ESPAÑOL.

Desde la firma valenciana querían "traducir el impacto de la contaminación generada por productos químicos y reducir la carga de trabajo del personal de piso, para que también pueda atender zonas comunes a las que a veces no llega".

La acción consiste en colocar el colgador de la iniciativa en la puerta de cada habitación.

De este modo, la que Fluixá denomina como 'camarera de pisos', "no entra a limpiar y, a cambio, el hotel se compromete a retirar ese kilo de plástico del mar".

"Con una pequeña renuncia se activa el acto de sostenibilidad. El huésped decide", indica el responsable de Eco-One.

Para los cuatro emprendedores, "no solo refleja el compromiso de las cadenas hoteleras, sino también el comportamiento de un turismo cada vez más concienciado con el respeto por el medioambiente".

40 hoteles

La iniciativa de La habitación que limpia el mar empezó a finales de 2024 y ya son 40 hoteles los que ofrecen esta alternativa sostenible.

Algunas cadenas como Magic Hotel Group o Port Hotels se han adherido al proyecto, junto a otros alojamientos independientes en destinos como Benidorm y Mallorca.

Carlos prevé que, "como mínimo", dupliquen las toneladas recogidas respecto a las del año pasado: "Esto sucede por dos razones: por un lado, porque hay nuevos hoteles interesados y, por otro, porque se activan más habitaciones".

"Es un proyecto totalmente voluntario, pensado para estancias de más de una noche, de media o larga duración. Cuando llegas a tu habitación, encuentras el colgador con toda la explicación. Cada hotel adapta el mensaje a su cliente", informa Fluixá.

La iniciativa se comunica a través de diversos canales, tanto online como en el propio hotel: a través del propio colgador, mensajes en pantallas, en los correos de reserva o incluso a través de productos reciclados con un código QR.

Carlos Fluixá y Zdenka Lara, fundadores de Eco-One. EE

La idea implica tanto al hotel como al propio huésped, quien toma la decisión de no limpiar su estancia.

El equipo de housekeeping registra qué habitaciones han participado y, por cada cuarto que no se adecenta, se retira un kilo de plástico.

El huésped, a su vez, recibe un mensaje que confirma su participación y le da acceso a una página donde puede ver en tiempo real el impacto de su pequeño gesto.

Además, cada cadena hotelera dispone de su propia landing page o web donde se observa la cantidad recogida gracias a sus clientes.

"También es clave que los propios turistas vean que su implicación es efectiva y tiene resultados. Además, se sienten partícipes, porque, aparte de ser ellos quienes la hacen posible, pueden hacer un seguimiento", señala Fluixá.

Con cada hotel se establecen "compromisos anuales", de manera que Eco-One se asegura de dar continuidad a la acción en el tiempo.

Al final de cada mes, cada uno de ellos reporta los kilos de plástico recogidos según el número de carteles colgados de La habitación que limpia el mar.

Alianza valenciana

En 2020, Carlos Fluixá y Zdenka Lara decidieron crear Eco-One, "una solución todo en uno que actúa en todas las áreas del hotel".

Desde la startup actúan de manera individualizada en cada negocio para implementar soluciones de sostenibilidad más adecuadas a cada uno de ellos.

Por su parte, Amaia y Julen Rodríguez fundaron Gravity Wave en 2019 con el objetivo de unir a pescadores y empresas en la retirada de plástico de mar y puertos para reciclarlo y darle una segunda vida.

La colaboración entre las dos empresas surgió de la necesidad de hacer una acción concreta de sostenibilidad "que se mantuviera en el tiempo y que tuviera un impacto real".

Bolsa de plástico en el mar. Europa Press

Carlos sostiene que es complicado que un hotel invierta a largo plazo, pero es mucho más sencillo hacerlo en proyectos concretos.

"Vimos que los hoteles también ahorran dinero y mejoran su operatividad, por ejemplo, si pasan del 100% al 90% de habitaciones a limpiar. También tiene un componente social muy bueno porque las 'camareras de piso' pueden desempeñar su trabajo con menos estrés".

Preguntado por el tipo de alojamientos que pueden implementarlo, La habitación que limpia el mar suele contratarse por hoteles de playa, pero desde Eco-One ofrecen otras opciones respetuosas con el medioambiente.

Por lo que respecta a Gravity Wave, Amaia y Julen se dieron cuenta de que muchos pescadores atrapaban en sus redes los mismos peces que cantidad de plástico. Lo que hacían era devolver los residuos al mar porque no sabían donde reciclarlos.

La startup tuvo la idea de dar incentivos a esos pescadores tradicionales para poder recoger el plástico del mar y llevarlo a tierra.

Contenedores de Gravity Wave para reciclar el plástico del mar. EE

Una vez en el puerto, se clasifican y, aquellos que son aptos, son reciclados. Todo este residuo se reinvierte muchas veces en los hoteles: se obtienen numerosos productos y diferentes tipos de mobiliario reciclado, como pueden ser posavasos.

Sobre la alianza en común La habitación que limpia el mar, el CEO de Eco-One valora que es una iniciativa "muy circular": "Gracias a un turista que se queda en Valencia o Alicante, el ciudadano se beneficia porque va a la playa y está más limpia".

"Pensamos que es mejor que una acción sostenible cale, sea continua y un poco más pequeña que llevar a cabo una grande y desaparecer", concluye.