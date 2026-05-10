Entró en vigor: los trabajadores con un año de antigüedad tienen un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press / Eduardo Parra

"Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación profesional para el empleo".

Esto no es nuevo, sino una de las medidas que recoge el Estatuto de Trabajadores, en su artículo 23, para la promoción y formación profesional en el trabajo.

Según la ley, este tiempo del que dispone el empleado para formarse debe estar vinculado a la actividad de la empresa, y es "acumulable por un periodo de hasta cinco años".

Si un trabajador no utiliza estas 20 horas anuales no las pierde, de manera que puede guardarlas y sumarlas durante varios años, aunque la forma de repartirlas deberá pactarse con la empresa o según viene regulada por convenio.

"El derecho se entenderá cumplido en todo caso cuando el trabajador pueda realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesional para el empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa empresarial o comprometido por la negociación colectiva", señala la norma.

La ley aclara que el derecho a las horas de formación no incluye aquella que la empresa está obligada a impartir por ley, es decir, los cursos obligatorios no contarían dentro de este cómputo de las 20 horas.

Compatibilidad

El mismo artículo comprende el derecho a pedir permisos para concurrir a exámenes a quienes cursen "con regularidad" estudios para obtener un título académico o profesional.

Además, tendrán preferencia a la hora de elegir su turno y podrán optar al trabajo a distancia siempre que esta modalidad ya exista en la empresa y que sus funciones sean compatibles con ella.

La norma añade el derecho a adaptar la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional.

También que se deben conceder los permisos oportunos de formación o perfeccionamiento profesional "con reserva del puesto de trabajo".

Respecto de la formación necesaria para adaptarse a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, la misma correrá a cargo de la empresa. El tiempo destinado a la formación se considerará "tiempo de trabajo efectivo".

Afiliados

La Seguridad Social ganó en la Comunitat Valenciana en abril una media de 16.251 cotizantes respecto al mes anterior, un 0,72% más, impulsada por las contrataciones de la Semana Santa.

Son los datos que publicó este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, el total de afiliados en la región alcanzó los 2.280.104, es decir, 76.603 personas más que las registradas en el mismo mes del año anterior (+3,48%).

Por provincias, en abril respecto a marzo, Alicante ganó 11.957 afiliados a la Seguridad Social, Castellón 1.259 y 3.035 Valencia.

Del total de los dados de alta, 1.879.280 se corresponden con el régimen general (1.805.341 subtipo general, 30.423 del hogar, 43.516 sector agrario), 393.407 son autónomos y 7.417 del mar.