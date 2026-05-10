Educación pide a los sindicatos "no boicotear" los servicios mínimos y apela a la responsabilidad ante la huelga

La Conselleria de Educación ha apelado a la "responsabilidad" de los docentes que este lunes inician una huelga indefinida en la Comunitat Valenciana, pero también a la de las fuerzas sindicalespara que "no intenten boicotear" los servicios mínimos establecidos.



Así lo ha afirmado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en unas declaraciones remitidas por la Conselleria ante la huelga que arranca este lunes, y para la que se han establecido unos servicios mínimos en 2º de Bachillerato que los sindicatos consideran "abusivos" y que han recurrido ante la justicia.



McEvoy ha defendido que esos servicios mínimos se han fijado "con el objetivo principal de no perjudicar a los más débiles en este conflicto, que son los alumnos, especialmente los de 2º de Bachillerato, que se juegan sus pruebas de acceso a la universidad", y espera que se cumplan.

"No podemos consentir que estos alumnos sean moneda de cambio en un conflicto que ellos no han provocado. Apelamos a la responsabilidad del profesorado, que seguro que estará a la altura de las circunstancias, como siempre, pero también a las fuerzas sindicales para que no intenten boicotear estos servicios mínimos", ha dicho.



El secretario autonómico ha destacado que la Conselleria se ha sentado con los representantes sindicales "en innumerables ocasiones" y hay un calendario establecido para negociar, y ha asegurado que varias de las cuestiones que plantean los representantes del profesorado "ya están solucionadas o en vías de solución".



Ha indicado que en la reunión del pasado jueves, Educación puso sobre la mesa la cuestión salarial, con una primera oferta, y ha criticado que STEPV, UGT y CCOO "ni siquiera quisieron negociar el tema de la burocracia", que era otro de los temas del orden del día de ese encuentro.



"Se marcharon de la Conselleria sin siquiera escuchar nuestras propuestas", ha lamentado, si bien ha asegurado que desde Educación siguen "abiertos a negociar" y en el momento en que los sindicatos quieran, mantendrán "una o las reuniones que consideren oportunas".