Detenida en Valencia a una pareja por obligar a su hija de 16 años a casarse en contra de su voluntad

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer y un hombre, de 44 y 50 años, respectivamente, por un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado tras obligar a su hija de 16 años a casarse en su país de origen en contra de su voluntad.

La investigación comenzó por parte de agentes adscritos a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, tras tener conocimiento a través de los responsables de un centro educativo que la menor iba a ser enviada por sus progenitores a su país natal para contraer matrimonio con un hombre.

Inmediatamente los agentes comprobaron la veracidad de los hechos y lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Los investigadores han logrado averiguar que los padres de la joven la mantenían aislada y le prohibían relacionarse con otras personas, así como salir del domicilio excepto para asistir al instituto. Además, le habían quitado el teléfono móvil y agredido incluso en alguna ocasión.

Los policías también han constatado cómo la menor se encontraba en una situación de "gran vulnerabilidad" y que la misma, al enterarse de que sería enviada a su país natal para contraer matrimonio en contra de su voluntad con un hombre con el que sus progenitores habrían pactado el enlace, había pedido ayuda en su centro educativo.

Finalmente, y una vez puesta la víctima al amparo de la protección de los Servicios Sociales, conforme dispuso el Ministerio Fiscal, los agentes han identificado, localizado y detenido a los padres de la joven como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

Los arrestados, han pasado a disposición judicial y han quedado en libertad, aunque se ha decretado una orden de alejamiento con respecto a la menor.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.