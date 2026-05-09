¿Presupuestos en julio? El retraso en la negociación entre el PP y Vox podría prolongar el calendario de Les Corts

El retraso en la negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2026 deja en el aire el calendario de Les Corts Valencianes en función del día en el que se registren las cuentas. Y la probabilidad de que se tenga que habilitar el mes de julio más allá del actual periodo de sesiones comienza a ser alta.

"Hemos sacado los presupuestos todos los años y este lo volveremos a hacer", afirmó este jueves el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, desde la tribuna del Parlamento mirando a Vox. Fue la primera vez que lo dijo tan claro después de limitarse a señalar en varias ocasiones que cuando tuviera novedades las comunicaría.

Así que con la clarificación de que habrá cuentas, falta por saber cuándo y de qué manera. Ambas cuestiones son una incógnita porque nada de las negociaciones entre ambos partidos trascienden.

Las conversaciones continúan en marcha entre el jefe del Ejecutivo valenciano y la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, como ha venido informando EL ESPAÑOL. Éstas llevan en realidad abiertas no solo semanas, sino lo que ya se ha convertido en meses porque el tiempo corre.

Los contactos se intensificaron desde el pacto de gobierno entre las dos formaciones en Extremadura y el acuerdo para los presupuestos se vio entonces muy cerca. Tanto que en el Gobierno estaba todo preparado para que se presentaran en cualquier momento.

Eso ocurrió hace más de dos semanas. Pero el acuerdo ha sufrido un frenazo y la intención de un pacto inminente cambió coincidiendo con el debate sobre la "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero para el acceso a las ayudas y prestaciones públicas- aupado por Vox.

Tras los acuerdos en Extremadura y Aragón y la polémica con esa prioridad nacional, Alfonso Fernández Mañueco aplazó su investidura como presidente de Castilla y León, a después de las elecciones andaluzas. Y lo mismo ha pasado con los presupuestos valencianos.

Mientras fuentes de Vox señalaron a este periódico que lo ven una injerencia de Génova, parece claro que al PP le interesa rebajar el ruido de cara a los comicios en los que Juanma Moreno se juega revalidar la mayoría absoluta.

Tramitación en Les Corts

En todo caso, predomina la discreción en las conversaciones y nadie concreta los escollos. Así que llegados a este punto la duda es cuándo se anunciarán las cuentas. Finales de mayo o principios de junio aparece por lógica como lo más probable. Pero cada semana que pasa obliga a ajustar más el calendario de Les Corts.

La tramitación de presupuestos es habitual que dure dos meses, aunque podría ser inferior si se recortan mucho los tiempos. Aun así, es complicado que sea en menos de seis semanas. En este periodo han de acudir todos los consellers a comparecer en el Parlamento valenciano.

Además, no solo se tramita la ley de las cuentas, sino la ley de Acompañamiento. Esto conlleva debates a la totalidad de ambas, presentación de enmiendas totales y parciales y aprobación. Con el tiempo suficiente para que la oposición pueda estudiarlo todo.

El calendario ordinario tiene fijado el último pleno los días 1 y 2 de julio, pero el PP y Vox podrían habilitar más semanas de este mes. Así que no parece descabellado que se alargue este mes en Les Corts hasta el pleno extraordinario que dé luz verde a los presupuestos.