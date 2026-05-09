Entró en vigor: los trabajadores pueden disfrutar de 15 días naturales de permiso retribuido por matrimonio

Todas aquellas parejas que contraigan matrimonio deben conocer los derechos que les reconoce el Estatuto de los Trabajadores. Y es que, la norma establece que los trabajadores tienen derecho a 15 días naturales de permiso retribuido cuando se casan.

Así lo recoge el artículo 37.3.a) del Estatuto, el cual se aplica como un permiso específico dentro del catálogo de ausencias justificadas. Pero, aunque este derecho es conocido por muchos, no todos saben los detalles del permiso.

Para los trabajadores que se acojan al permiso, estos podrán celebrar su boda y atender los trámites más inmediatos a la celebración sin perder su salario, ya que, al ser un permiso retribuido, la empresa debe mantener la remuneración ordinaria durante esos días.

Además, el cómputo es en días naturales, no laborales, por lo que se incluyen fines de semana y festivos dentro del periodo de disfrute.

Uno de los aspectos que más preguntas genera es cuándo empieza a contar. En la práctica, el permiso suele iniciarse el mismo día de la boda o en una fecha inmediatamente posterior, según cómo se organice con la empresa y lo que establezca el convenio colectivo aplicable.

Sin embargo, si un trabajador se casa un día no laborable para él, los 15 días de permiso que le corresponden empiezan a contar desde el primer día laborable, y no desde el día de la boda.

De igual manera, siempre es recomendable comunicarlo a la empresa con antelación y, después, justificarlo con la documentación correspondiente, normalmente el certificado o el libro de familia cuando proceda.

Empleo en la Comunitat

La Seguridad Social ganó en la Comunitat Valenciana en abril una media de 16.251 cotizantes respecto al mes anterior, un 0,72% más, impulsada por las contrataciones de la Semana Santa.

Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el total de afiliados en la región alcanzó los 2.280.104, es decir, 76.603 personas más que las registradas en el mismo mes del año anterior (+3,48%).

Por provincias, en abril respecto a marzo, Alicante ganó 11.957 afiliados a la Seguridad Social, Castellón 1.259 y 3.035 Valencia.