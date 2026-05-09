Diana Morant llama a "abrir" el PSPV, que activistas elijan "las candidaturas" y movilizar el voto: "Necesitamos a todos"

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha querido lanzar este sábado en el Comité Nacional del PSPV, el máximo órgano entre congresos, un mensaje claro: hay que "abrir" el partido, hacer del PSPV "una plataforma, una comunidad de activistas" para "multiplicarse por dos, tres, cuatro o cinco".

"Necesitamos a todos, personas de todas las comarcas y pueblos, que participen en la elaboración de nuestro proyecto político y que decidan con nosotros nuestros liderazgos, candidaturas en ciudades o la Presidencia de la Generalitat", ha subrayado la también ministra de Ciencia y Universidades.

La socialista ha trasladado en el Comité que la apertura del partido es "sinónimo de tener objetivos más ambiciosos y de hacer política con más generosidad". "No tengamos miedo a abrirnos", ha pedido.

Con ello, Morant ha puesto sobre la mesa su estrategia de aquí a la cita en las urnas de 2027: abrir el partido a la sociedad y "movilizar a 100.000 activistas por el cambio" que decidan, junto a los socialistas, su proyecto, liderazgos y candidaturas, entre ellas a la Presidencia de la Generalitat.

El Comité Nacional de los socialistas valencianos se ha celebrado este sábado en la sede de UGT en Valencia y en él han participado representantes de la sociedad civil, como las asociaciones de víctimas de la dana o del profesorado, que el lunes inicia una huelga indefinida.



Morant ha llegado acompañada por el ministro de Hacienda, Arcadi España; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y el expresident de la Generalitat, Ximo Puig, y se ha mostrado convencida de que "la derrota del populismo, el negacionismo, el antifeminismo y el racismo comenzará en la Comunitat Valenciana".



Tal y como informó EL ESPAÑOL, la intención de la líder de los socialistas valencianos era lanzar un mensaje de "apertura" del partido para llamar a la movilización ante el riesgo de desgaste de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La apuesta de Pedro Sánchez por ministros en los territorios preocupa a la formación visto el resultado. Y es una situación que también afecta a Morant, quien entró en precampaña electoral desde principios de año con una 'gira' durante los últimos meses por ciudades con la celebración de reuniones sectoriales.

Una manera de ponerse en modo candidata y aparecer como alternativa real al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con propuestas concretas y un programa electoral más allá de la dana.

El PSPV había basado toda su oposición del primer año tras la tragedia en lo sucedido y, especialmente, en la figura de Carlos Mazón y su larga comida en El Ventorro aquella tarde del 29 de octubre del 2024.

Con él dimitido, lo que numerosas personas dentro de la formación pensaban desde hacía tiempo -que esa estrategia resultaba totalmente insuficiente para constituirse como una opción electoral seria-, se convirtió ya en una exigencia a la interna.

El comité nacional que se celebra este sábado es un encuentro "clave" para los socialistas valencianos, a falta de un año para las elecciones autonómicas y municipales, y en él, el PSPV busca reforzar su alternativa al actual Gobierno valenciano del PP apoyado por Vox.