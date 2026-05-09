Confirmado por la UE: prohibidos envases de plástico como sobres de ketchup y botes de gel a partir de esta fecha

La Unión Europea (UE) ya ha puesto fecha para decir adiós de manera definitiva a los envases de plástico de un solo uso en alimentos. También afectará a sobres de salsas y botellines de hoteles.

Así, el Reglamento de Envases y Residuos exigirá ahora a supermercados y sector hostelero emplear otras opciones que sean reutilizables.

Se trata de una nueva norma que entrará en vigor el 1 de enero de 2030, aunque se pide que el cambio se haga de manera progresiva.

Con esta estrategia, la UE quiere cambiar profundamente su estructura y acabar con los plásticos 'de usar y tirar'.

Es un hecho cotidiano muy interiorizado entre la población. Por ejemplo, es muy común comprar fruta y verdura en el supermercado y meter los productos en unas bolsas de plástico que después acaban en la basura.

En concreto, para vender frutas y verduras y poder utilizar plástico deberán comprarse más de 1,5 kilos, lo que fomenta la venta a granel.

Eso sí, esta norma nueva de la UE no es la primera que lucha contra los plásticos. Años atrás ya se puso coto a las pajitas y los cubiertos de plástico, pero ahora buscan ir más allá.

Porque con esta nueva medida se incluyen también los envases de plástico monodosis -por ejemplo, los sobres de aceite y sal de un solo uso- y otros envoltorios de productos de hostelería como magdalenas y cruasanes.

Desaparecerán, además, los míticos sobres de salsas de los restaurantes. Ketchup, mayonesa, mostaza y otras salsas ya no podrán ofrecerse en formato monodosis.

La nueva realidad pasará por utilizar obligatoriamente sistemas de dispensación colectivos como botellas rellenables, saleros y azucareros de vidrio, y dispensadores de salsas.

Los de papel y cartón seguirán estando permitidos en determinados casos, aunque los envases se considerarán de plástico y se podrán prohibir si su contenido de polímeros es igual o mayor al 5%.

Fuera del sector gastronómico también repercutirá esta medida. En concreto, en los hoteles.

Hasta ahora, los huéspedes contaban en muchas ocasiones con un 'kit' de higiene en el baño del hotel -botellas pequeñas de gel, champú, pasta de dientes- pero en 2030 ya será historia.

Los botes de tamaño 'mini' también deberán desaparecer cuando entre en vigor la nueva norma.

Así, supermercados, establecimientos hosteleros y hoteleros tienen hasta el 1 de enero de 2030 para cambiar su funcionamiento. Para esa fecha, el local que no haya cumplido con lo estipulado en la nueva norma no podrá operar con normalidad.

De esta forma, la UE quiere reducir el número de toneladas anuales de residuos de envases que generan los ciudadanos europeos. Según los datos oficiales, son más de 83 millones.

Así, estiman que con estas medidas se puede reducir el volumen de toneladas totales en un 5% para 2030, y llegar a un 15% en 2040.