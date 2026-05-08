Los promotores cubrirán 21 de los 43 millones que costó el circuito de F1: el Ayuntamiento pagará su parte con terrenos

Los promotores del PAI del Grao cubrirán 21 de los 43 millones que costó el circuito de Fórmula 1 en Valencia, mientras que el resto tendrá que pagarlo la administración pública.

El último cálculo de los servicios técnicos señala que la cantidad exigible a los propietarios del terreno por las obras anticipadas es concretamente de 21,58 millones de euros, debido al estado actual de abandono y al deterioro que ha provocado el bloqueo del desarrollo urbanístico del sector durante más de una década.

Esta es la cifra que han calculado los servicios técnicos por las obras urbanísticamente útiles para el nuevo barrio, que son las que pueden legalmente repercutirse sobre los propietarios.

El resto (21,58 millones) es la parte que le corresponde a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia, que pagará su parte mediante la cesión de suelo para la construcción de vivienda protegida.

El convenio firmado en el año 2007 entre el Ayuntamiento de Rita Barberá y la Generalitat de Francisco Camps establecía que el Ejecutivo autonómico adelantara la totalidad de la inversión por la construcción del trazado urbano, pero con una cláusula de retorno mediante la cual el Ayuntamiento tenía que devolver la inversión, repercutiendo el coste en los propietarios de los terrenos, para que se cumpliera la promesa del entonces jefe del Consell de que el circuito tendría un "coste cero" para la ciudadanía.

Francisco Camps, impulsor del circuito urbano de Fórmula 1, en el trazado abandonado del mismo Biel Aliño / Efe

La Generalitat pagó por el asfaltado y las canalizaciones casi 43 millones de euros. Sin embargo, en 2022 el anterior gobierno municipal llegó a un acuerdo con las promotoras ante la imposibilidad de reclamar la totalidad del dinero por las obras anticipadas.

En ese momento, la cantidad acordada fue de 32 millones, por lo que la administración asumiría 10 millones de euros. Entonces se llegó también a la conclusión de que había que renovar el convenio entre Ayuntamiento y Generalitat, para establecer qué parte asumía cada una de las instituciones ante la imposibilidad de que se cumpliera la cláusula inicial de repercutirlo en los propietarios.

Cesión de suelo

De ese montante total de 21 millones públicos, el Ayuntamiento no desembolsará la parte que le corresponde con cargo de los fondos municipales, sino que pagará el PAI con el propio PAI, es decir, a través de la cesión de suelo.

Así, el Consistorio y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) suscribirán un nuevo convenio según el cual la aportación municipal se realizará en especie, mediante la cesión de parcelas edificables dentro del propio Sector Grao destinadas a la construcción de vivienda de protección pública.

Actualmente, según estas fuentes, los tramos de firmes y pavimentos que quedan bajo las futuras parcelas edificables o bajo el Delta Verde no son aprovechables.

El informe técnico, por ejemplo, señala que la red de alumbrado público (447.666 euros) está completamente degradada (sin cableado y con las luminarias destrozadas), por lo que no es repercutible precisamente porque el tiempo transcurrido la ha inutilizado.

El antiguo trazado urbano desaparecerá definitivamente con el PAI del Grao, que contempla la construcción de 3.200 viviendas y una inversión de 150 millones de euros.