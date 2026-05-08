Mazón responde a la jueza de la dana que decidirá si aporta sus wasaps cuando la Audiencia resuelva su personación

Carlos Mazón ha remitido dos escritos al juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana. Uno ha sido para comunicar que decidirá si aporta de manera voluntaria sus wasaps y sus llamadas del día de la tragedia una vez la Audiencia de Valencia resuelva sobre su personación.

Este pronunciamiento es uno de los más importantes que se esperan estas semanas en relación con el procedimiento. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputar a Mazón al no ver delito, la jueza lo citó como testigo.

El expresidente de la Generalitat pasó entonces a la acción y pidió su personación en la causa. La magistrada lo rechazó y él lo recurrió. Es lo que ahora tiene que decidir la Audiencia. Recientemente, la Fiscalía apoyó la petición de Mazón, por lo que la decisión de los seis magistrados que componen la Sala que estudia los recursos de la causa de la dana es importante y condiciona el desarrollo del procedimiento en lo relativo al actual diputado autonómico.

Junto a esa citación como testigo, la jueza invitó a Mazón a aportar de manera voluntaria sus wasaps y llamadas del 29 de octubre de 2024. Ahora, en un escrito, su abogado responde que esperará a la resolución de la Audiencia para decidir.

El otro escrito presentado es un recurso de revisión. En él pide elegir la documentación que analizará la Audiencia para decidir sobre su personación. Se trata de un trámite que ha de hacer el juzgado y que se llama, en términos técnicos, la designación de los particulares necesarios para formar el testimonio.

El letrado del expresidente considera que su recurso ha de ir acompañado del soporte documental legalmente previsto para que pueda ser resuelto con eficacia.